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全中運柔道場上的思念與榮耀 徐子堯為爸爸拚下金牌

2025/04/24 10:10

新竹縣仰德高中柔道選手徐子堯，全中運前突接獲爸爸病危的噩耗，趕到醫院見爸爸最後一面後，強忍悲痛赴賽，憑著堅強的展現技術與毅力，最終摘下金牌。 （擷取自新竹縣政府官網）新竹縣仰德高中柔道選手徐子堯，全中運前突接獲爸爸病危的噩耗，趕到醫院見爸爸最後一面後，強忍悲痛赴賽，憑著堅強的展現技術與毅力，最終摘下金牌。 （擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣仰德高中柔道選手徐子堯和哥哥徐子樂，從小在家人的用心支持下投入訓練，爸爸更是每賽必到，不料2025年全中運，兄弟倆赴台南比賽前突接獲爸爸病危的噩耗，趕到醫院見爸爸最後一面後，子堯強忍悲痛赴賽，仍堅強的展現技術與毅力；最終，他站上冠軍頒獎台上，含淚向天上的父親舉起金牌，表達最深的思念！

消息傳回新竹縣，縣長楊文科、教育局長楊郡慈稱讚子堯是新竹縣永遠的驕傲，相信這場金牌背後的故事，將永遠銘刻徐家人以及大家的心中。

原本準備全力拚戰的徐子樂與徐子堯，在出發前往台南參加比賽的那一天4月18日中午，接到一通令人心碎的電話，爸爸在加護病房病情急轉直下，情況危急。兄弟倆毫不猶豫，立刻搭乘高鐵北上，趕往長庚醫院見父親最後一面。

「爸爸從我國中第一場比賽開始，每一場都到場，沒有缺席過一次，」子堯哽咽說道。這次，全中運的場邊，卻少了一個熟悉的身影。

父親在比賽前一週因急性肝衰竭轉進加護病房，這段期間，兄弟倆的訓練時而中斷、時而心神不寧，但爸爸的期盼始終烙印在子堯心中。在靈堂前，徐子堯低頭祈禱，「爸爸，我一定會替你拿下一塊金牌，讓你放心走。」

回到賽場的徐子堯，拖著膝蓋與手腕的舊傷，一場一場咬牙挺過。他不是為了勝利而戰，而是為了完成對爸爸的承諾。每一場比賽中，他彷彿都能聽見爸爸那熟悉的吶喊：「加油！撐住！」

最終，徐子堯站上冠軍頒獎台，眼中含淚，向天上的父親舉起金牌，表達最深的思念，也是他此生最重要的一面獎牌。展現柔道場上的每次進攻與防守，不只是為勝利，而是為了那些自己所愛及深深想念的人。

而哥哥徐子樂，雖然這次無法同行參賽，身為長子的他選擇留在家中陪伴奶奶與爸爸，扛起了家庭的責任。比賽期間，他在直播前與家人一同為弟弟加油，將滿滿的力量與信心傳送給遠在台南的子堯。子樂說，這不只是一塊金牌，這是全家的榮耀。

徐子堯（左二）強忍悲痛赴全中運參加柔道比賽，最終勇奪金牌，表達對父親最深的思念！ （擷取自新竹縣政府官網）徐子堯（左二）強忍悲痛赴全中運參加柔道比賽，最終勇奪金牌，表達對父親最深的思念！ （擷取自新竹縣政府官網）

徐子堯的大姑跟姑丈特地來代替爸爸到現場加油打氣。（擷取自新竹縣政府官網）徐子堯的大姑跟姑丈特地來代替爸爸到現場加油打氣。（擷取自新竹縣政府官網）

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