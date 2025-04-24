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MiLB》第1支長打終於開張！鄭宗哲連5場敲安、打擊率繼續攀升

2025/04/24 11:16

鄭宗哲。（資料照，美聯社）鄭宗哲。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力海盜3A的台灣好手鄭宗哲，今日在迎戰雙城3A的雙重賽第2戰中先發出賽，並終於打出今年個人的第1支長打，終場球隊也以4：2收下勝利。

鄭宗哲本場鎮守游擊大關打第9棒，2局上半相中先發投手路易斯（Cory Lewis）的內角91.5英里（約147.3公里）的速球，打出中間方向的二壘安打，這也是他今年在大、小聯盟合計13場的出賽中所出現的第1支長打，可惜下一棒的裴智桓無法將他送回本壘。

4局上，海盜在兩人出局攻佔一、二壘後，雙城換上Jacob Bosiokovic接替投球，一上來面對鄭宗哲最後飆出98.1英里（約157.9公里）的火球形成三振。

6下1出局一壘有人鄭宗哲第3次打擊機會，雖然擊出左外野方向的飛球落地成功上到一壘，但左外野手回傳二壘仍來得及刺殺一壘往二壘的跑者，無法成功推進，縱使隨後鄭宗哲展現腳程盜向二壘，但最後仍無法回來得分。

鄭宗哲本場3打數有1支安打進帳，並吞下1次三振，在美國時間16日被下放3A後連續5場比賽敲安，打擊率與整體進攻指數（OPS）分別攀升到.323與.737，依舊保持相當火燙的打擊手感。

另外在老虎3A打拚的李灝宇，面對皇家3A擔任先發第3棒二壘手，總計3打數沒有安打吞下1K，不過在3下有靠著高飛犧牲打打回1分打點，打擊率與OPS略為降至.240與.680。

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

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