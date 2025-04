巴特勒重摔落地。(法新社)

〔記者粘藐云/綜合報導〕勇士和火箭今天進行季後賽首輪G2,兩隊自開賽起肢體動作偏大,「士官長」巴特勒(Jimmy Butler III)在首節尾聲搶籃板時,遭A.湯普森(Amen Thompson) 撞上,直接「坐飛機」重摔在地,表情痛苦,起身後也不斷扶著腰部和臀部,罰完球後先回到休息室檢查。

巴特勒在受傷前繳出3分、2籃板,而在他傷退後,G1遭棄用的庫明加(Jonathan Kuminga)獲得出賽機會。

勇士球團稍早宣布,巴特勒初步檢查為骨盆挫傷,這場比賽不會回歸,這令勇士戰力更為吃緊,稍早波傑姆斯基(Brandin Podziemski)也因生病回到休息室,目前是出賽存疑狀態。

Jimmy Butler III goes to the locker after suffering a fall in the first quarter.



(via @NBCSWarriors)pic.twitter.com/J3aYQjxZPI