MLB》好強！台美混血球星「卡仔」怪力雙響砲 登頂國聯全壘打王

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)今日火力爆發轟出雙響砲,可惜變成空包彈,終場響尾蛇鏖戰到延長賽11局以6:7輸給光芒。

擔任開路先鋒的卡洛爾,首局首打席就開砲,把球送出中右外野大牆,擊球初速106.7英哩、飛行距離419英呎,助隊先馳得點。

卡洛爾第二、三打席都敲出外野飛球出局,7下第四打席再度「炸裂」,這回逮中光芒左投蒙哥馬利(Mason Montgomery)的滑球,轟出中外野超前2分彈,擊球初速107.8英哩、飛行距離430英呎,幫助球隊取得5:4領先。

不過響尾蛇在8上被追平比數,後續雙方鏖戰到延長賽,光芒11局上半攻下關鍵2分,下半局響尾蛇錯失大好反撲機會,最終以1分之差飲恨。

卡洛爾今日5打數敲2安都是全壘打,進帳3打點、跑回2分,選到1保送,賽後打擊率為0.327。卡洛爾本季已累積9轟,暫居國聯全壘打王。

Corbin Carroll's second HR of the night is a go-ahead shot! pic.twitter.com/GsJbUayKvd

— MLB (@MLB) April 24, 2025

