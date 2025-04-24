MLB》好強！台美混血球星「卡仔」怪力雙響砲 登頂國聯全壘打王

卡洛爾今日火力爆發轟出雙響砲。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今日火力爆發轟出雙響砲，可惜變成空包彈，終場響尾蛇鏖戰到延長賽11局以6：7輸給光芒。

擔任開路先鋒的卡洛爾，首局首打席就開砲，把球送出中右外野大牆，擊球初速106.7英哩、飛行距離419英呎，助隊先馳得點。

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卡洛爾第二、三打席都敲出外野飛球出局，7下第四打席再度「炸裂」，這回逮中光芒左投蒙哥馬利（Mason Montgomery）的滑球，轟出中外野超前2分彈，擊球初速107.8英哩、飛行距離430英呎，幫助球隊取得5：4領先。

不過響尾蛇在8上被追平比數，後續雙方鏖戰到延長賽，光芒11局上半攻下關鍵2分，下半局響尾蛇錯失大好反撲機會，最終以1分之差飲恨。

卡洛爾今日5打數敲2安都是全壘打，進帳3打點、跑回2分，選到1保送，賽後打擊率為0.327。卡洛爾本季已累積9轟，暫居國聯全壘打王。

Corbin Carroll's second HR of the night is a go-ahead shot! pic.twitter.com/GsJbUayKvd

— MLB （@MLB） April 24, 2025

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