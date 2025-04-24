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MiLB》19歲新星林維恩先發5局失3分 牛棚放火無緣個人第2勝

2025/04/24 13:14

林維恩。（資料照，記者林正坤攝）林維恩。（資料照，記者林正坤攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力運動家1A的19歲新星左投林維恩，今天面對水手1A先發出賽，主投5局失掉3分帶著勝投資格下場，但牛棚投手接連放火，讓運動家以8：11敗下陣來，也讓林維恩無緣第2勝。

林維恩前2局的投球皆力保不失，但在3局上半1人出局且二壘有人的情況下，被Felnin Celesten一棒逮中，敲出中右外野方向的全壘打失掉2分，縱使順利解決下一棒拿到2出局，但隨即上場的Jose Caguana也將小白球扛成中左外野方向的陽春砲，單局失掉3分。

而在4、5兩局的投球中，雖都有被對手敲出安打上壘，但分別靠著隊友策動雙殺以及自身的K功化解危機，另外前4局僅拿2分的自家打線，在5局下半靠著奈勒（Myles Naylor）的滿貫全壘打逆轉比數，讓林維恩得以勝投候選人資格退場休息。

然而6、7局上半，運動家牛棚投手擋不住對手強大火力，總計被敲6支安打失掉多達8分，再度拿下領先優勢，也讓林維恩無法於今天再進帳勝投。

林維恩今天先發主投5局，用球數75顆中有54顆好球，被敲出7支安打（含2轟）失掉3分，送出3次三振且沒有投出保送，防禦率略升至2.12。

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