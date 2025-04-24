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NBA季後賽》巴特勒重摔傷退 J.格林轟38分率火箭擊退勇士系列賽扳平

2025/04/24 12:39

巴特勒。（法新社）巴特勒。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽落後的火箭，今在系列賽G2迎戰勇士，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III）首節因傷退場，折損灣區大軍戰力，火箭把握機會，在J.格林（Jalen Green）轟全場最高38分帶領下，以109：94系列賽追成1：1。

系列賽落後的火箭，今天展現強悍防守，讓勇士在首節進攻陷入困境，打了超過6分鐘，全隊只拿了10分。兩隊肢體接觸相當激烈，該節尾聲巴特勒在搶籃板時「坐飛機」重摔在地，罰完球後先回到休息室，初步檢查為骨盆挫傷，這場比賽確定不會回歸。

巴特勒傷退後，G1遭到棄用的庫明加（Jonathan Kuminga）替補上陣，但火箭趁著勇士少了一名大將，次節一度將領先擴大到20分，該節尾聲勇士找到三分球準星，縮小差距，半場打完勇士暫時以46：60落後。

易籃後，勇士持續緊追，該節尾聲在柯瑞（Stephen Curry）罰球、魯尼上（Kevon Looney）籃得分後，回到11分差，但今天狀況火燙的J.格林挺身而出，火箭再度擴大領先，並帶著16分優勢進入決勝節。

即便末節陷入20分落後，但勇士沒放棄，波斯特（Quinten Post）、穆迪（Moses Moody）接力得分，帶給火箭壓力，但休士頓大軍很快穩住陣腳，擋下勇士反撲，系列賽追成1：1平手。

火箭今天5人得分上雙，格林飆進8顆三分球、攻下38分，森根（Alperen Sengun）拿下17分、16籃板；勇士方面，柯瑞拿下全隊最高20分、9助攻，穆迪和波斯特12分次之。

J.格林。（法新社）J.格林。（法新社）

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