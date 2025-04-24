全國中等運動會拿下隊史首金 嘉縣輕艇代表隊獲2金1銀

嘉義縣輕艇代表隊參加全國中等學校運動會輕艇競賽，拿下2面金牌。（民雄國中提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕全國中等學校運動會輕艇競賽近日舉行，由民雄國中輕艇隊組成的嘉義縣輕艇代表隊獲2金1銀成績，刷新隊史紀錄，另還獲得一項第7名及一項第8名的成績，表現亮眼。

輕艇競賽4月18日至22日在台南市安南水上運動中心舉辦，嘉義輕艇代表隊由民雄國中校長吳敏男領軍，尤為立、郭泰延等教練指導，去年在台北全中運輕艇競賽項目奪下3面銀牌的國三選手蘇珮宇、許崴涵，此次競賽，在500米雙人C艇、200米雙人C艇奪下雙金；蘇珮宇在200米單人C艇奪銀，賽後開心站上頒獎台受獎。

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吳敏男說，民雄國中輕艇隊成軍8年，5年前全中運開始有輕艇競賽項目，輕艇代表隊參賽迄今5年，平常在新港鄉大潭岳湖訓練，寒暑假在日月潭移訓數週，今年的228連假、清明節連假都犧牲假期，全隊師生還在比賽前到台南的比賽水域苦練，競賽結果有如此好成績，不負平時風吹日曬之苦。

2026年全國中等學校運動會將在嘉義縣舉辦，縣府教育處長李美華也率團前往輕艇競速場地勘查探視，李美華勉勵選手，除提高嘉義縣運動獎勵金，也聘用多名專任運動教練指導選手，期盼選手們力爭上游，為嘉義縣爭光。

民雄國中輕艇隊代表嘉義縣參加全中運，比賽亮眼。（民雄國中提供）

嘉義縣明年將舉辦全國中等學校運動會，縣府教育處長李美華（前排左三）率團到輕艇競賽場地勘查。（民雄國中提供）

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