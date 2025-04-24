全中運田徑》狂！吳育廷110、400M跨欄都摘金 寫下空前紀錄

楊梅高中快腿吳育廷以50秒56的破大會成績摘金。（台南全中運提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕楊梅高中快腿吳育廷今天在114年全中運田徑高男組400公尺跨欄決賽以50秒56的破大會成績摘金，他也成為史上首位國、高中都能單屆包辦這兩項金牌的選手。

全中運田徑項目在今天進行最後一天賽事，賽前教練莊一鴻就評估吳育廷有機會在400公尺跨欄摘金，同時跑進51秒內，愛徒也不負眾望，以50秒56的成績衝線，並打破新北明德高中林芝豪在103年創下的51秒12大會成績。

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值得一提的是，吳育廷在111學年度代表桃園市瑞原國中，包辦110公尺、400公尺跨欄金牌，這是81年區中運跨欄新增為2個項目後，史上第一位國男組跨欄的雙金得主，如今，他在高男組的兩項目都以雙破大會成績摘金，且日前才在110公尺跨欄一舉打破日本選手泉谷駿介2018年締造的U20亞洲紀錄13秒19，為高中生涯最後一次全中運畫下完美句點。

吳育廷在110公尺、400公尺跨欄雙破大會摘金之外，他在1600公尺男女混合接力也跟隊友齊力奪金，今年全中運個人拿下3面金牌，還帶走男子110公尺跨欄的U20亞洲紀錄，堪稱最大贏家。

楊梅高中快腿吳育廷以50秒56的破大會成績摘金。（台南全中運提供）

楊梅高中快腿吳育廷以50秒56的破大會成績摘金。（台南全中運提供）

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