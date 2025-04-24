世壯運登場倒數 新北市檢查競賽場地

2025年雙北世界壯年運動會即將在5月17日至30日登場，新北市府啟動競賽場地總檢查。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕2025年雙北世界壯年運動會即將在5月17日至30日登場，35個競賽種類將在61處場地展開，新北市副秘書長龔雅雯、張其強今（24）日前往蘆洲國民運動中心、福隆海水浴場、藍灣海濱休憩園區檢查手球、海浪救生、帆船、風浪板、沙灘排球等項目的競賽場地。2人指出，賽會期間，自即起至5月13日，市府將進行23場次競賽場地總檢查，與新北市21處、桃園市6處競賽場地確認整備情形。

龔雅雯、裁判長謝慶龍說，新北共有21個競賽場地，市府自去年起已陸續針對食安與旅宿加強稽查作業，食安稽查達609家次，旅宿稽查達602家次，盼提供參與者安心的參賽環境，並且擁有良好的參賽體驗。

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2025年雙北世界壯年運動會即將在5月17日至30日登場，新北市府啟動競賽場地總檢查。（記者黃子暘攝）

龔雅雯指出，市府在賽會期間推出多項好康，包括憑大會證件可免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心及泳池、免費參觀新北市博物館、美術館及林家花園、免費騎乘深澳鐵道自行車、免費參加75場次深度文化體驗遊程等；在身障比賽場地板橋體育場及新莊體育館也有「1對1服務團隊」，與新北市中醫師公會合作，在板橋體育場提供按摩舒緩服務。

體育局補充，競賽場地總檢查項目包括賽務、維安、道安、食安、住安等面向，其中蘆洲國民運動中心是手球競賽辦理場地，手球賽將在5月18至24日登場，參賽選手包含2014年南韓仁川亞運選手王政憲、邱奕帆及2002年南韓釜山亞運中華手球代表隊成員譚崇聖，邀請大眾進場觀賽領取專屬應援小物與限量新北幣，詳細賽程可至雙北世界壯年運動會官網查詢。

2025年雙北世界壯年運動會即將在5月17日至30日登場，新北市府啟動競賽場地總檢查。（記者黃子暘攝）

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