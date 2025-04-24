日職》「火球男粉碎彈」擊沉古林睿煬 樂天明星重砲仍讚：下次不好對付

古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季加盟日本火腿的台灣火球男古林睿煬昨天日職一軍首秀表現不如預期，對戰樂天金鷲先發5.2局飆5K失7分，5分為責失分，6局上遭樂天301轟重砲淺村榮斗夯致命3分彈狙擊，跟優質先發擦肩而過，古林也苦吞本季首敗。淺村榮斗受訪時盛讚古林的速球球質還不錯。

古林睿煬首局失3分後漸入佳境，原有機會繳出優質先發，前5局飆4K只失1責失，但6局上在2人出局一壘有人後連續被敲3支安打，包括152公里火球被淺村榮斗的3分彈狙擊，單局失4分，火腿終場以3：8吞下2連敗，古林主投5.2局用104球，被敲9支安打，包括1發全壘打，失掉的7分當中有5分為責失分，另有5次三振和3次四壞球保送，防禦率為7.94。

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「打擊手感比之前更好，」淺村榮斗連兩戰開轟，並在日前締造300轟里程碑，淺村昨日受訪表示，當下揮擊時就覺得這球會出去，因為自己掌握到了甜蜜點，揮棒時機也很好。淺村認為這是他第一次與古林對決，所以不能太被動，任何球路都準備好要去掌握時機並出棒，他也稱讚古林的直球真的很好，下一次交手應該會難對付。

淺村榮斗昨役單場繳出3安猛打賞，包括1轟進帳3打點，打擊率為0.303。他距離生涯2000安只差13支安打，本季有望達成這項里程碑，淺村坦言，目前談這個還太早，要越接近才會去意識到它的存在。

淺村榮斗。（取自產經體育）

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