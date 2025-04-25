NBA季後賽活塞尼克、快艇金塊G3 今日賽事預告與轉播

坎寧安。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有2場轉播，分別是金鶯交手國民、遊騎兵對戰運動家，球迷記得鎖定轉播囉！

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NBA季後賽首輪有兩場賽事，第一場是活塞對上尼克，兩隊前2戰打成1：1平手，今天會是由坎寧安（Cade Cunningham）的活塞，抑或是布朗森（Jalen Brunson）所領軍的尼克能夠拿下第2勝呢?第二場是快艇與金塊的賽事，兩隊同樣戰成1：1平手，雷納德（Kawhi Leonard）與約基奇（Nikola Jokic）兩位球星，哪一位能率隊取得第2勝呢?球迷記得起床看轉播喔！!

中職有3場轉播，富邦張奕對決樂天霸鉧德，味全艾璞樂與中信德保拉交手，統一梅賽斯強碰台鋼艾速特，精彩賽事不能錯過喔！

MLB

06:40 金鶯@國民 愛爾達體育2台

10:00 遊騎兵@運動家 愛爾達體育2台

NBA

07:00 尼克@活塞 緯來體育

10:00 金塊@快艇 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

17:00 火腿@羅德 DAZN2

中職

18:25 樂天@富邦 愛爾達體育3台、MOMOTV

18:30 兄弟@味全 緯來體育、愛爾達體育1台

18:30 台鋼@統一 DAZN1、愛爾達體育2台

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