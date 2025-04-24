NBA季後賽》波辛傑斯遭肘擊爆血 綠衫軍主帥：我喜歡看他流血

波辛傑斯。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克今在東部季後賽首輪G2以109：100擊敗魔術，帶著2連勝前往客場，中鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）浴血奮戰，鬥志獲得總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）讚賞。

此役第三節尾聲，波辛傑斯與魔術長人畢塔吉（Goga Bitadze）爭球時，遭到對方肘擊倒地，頭部血流如注，畢塔吉在經過重播檢視後吞下一級惡意犯規，波辛傑斯回到休息室經過簡單包紮後回到場上執行罰球，2罰1中後才再度進到休息室進行進一步治療。

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波辛傑斯縫了5針後又在末節回到場上，最後繳出20分、10籃板成績單，平時就熱愛觀賞摔角運動的他說，「我很喜歡屬於我的WWE（美國職業摔角）時刻，我喜歡跟觀眾互動，我知道被打中、流血了，觀眾會更加投入的。」

馬祖拉也讚賞子弟兵的精神，「我喜歡看他在場上流血，我認為這很重要，他回到場上繼續做好他的工作，這一點很重要。」馬祖拉隨後表示，波辛傑斯天生有一種能力，可以認真對待每一件事又能對事物抱有遠見，「他可以輕易掌握身邊環境的狀況，看看他如何面對球迷，面對身體對抗，他處理這些事情的方式對我們帶來很大的幫助。」

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