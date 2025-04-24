MLB》寫隊史紀錄與陳偉殷齊名 菅野智之分享「王牌的定義」

菅野智之。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天以3：4惜敗國民，效力金鶯的35歲前日職央聯MVP菅野智之繳出7局失3分的好投，無關勝敗。菅野連續2場投出優質先發，並寫下近10年來難得一見的紀錄。

菅野智之今天先發7局用了94球，被打5安包含2轟，失3分責失，送出1次三振，沒有投出四壞球保送，賽後防禦率為3.54。菅野連續2場至少投滿7局且無保送，成為隊史近10年來的第4人，前3位分別是2015年的台灣左投陳偉殷、2019年明星左投明斯（John Means）和2024年塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes）。

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菅野智之首局挨2轟失3分，他賽後受訪時表示，自己特別注意不要讓自己破防，專注放在投球上，一球一球仔細地投。菅野認為，不讓對手先得分固然重要，但自己覺得不只是這樣，更關鍵的是投手在場上的表現與態度，能把應該做到的事確實完成，這樣才算是好的投手。

菅野智之是本季金鶯陣中唯一單場投滿7局的先發投手，自己也分享了他對王牌的定義，「不是要做什麼特別厲害的事，而是把日常做到極致，這才是我認為的王牌。」

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）也盛讚菅野的臨場調整能力，「能從第一局的失分中迅速回穩，能夠撐到第7局真的太棒了，他靈活運用所有球路，掌握配速節奏，完全沒看出他有露出疲態的感覺。」

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