小小英雄運動會6月桃園登場 萌娃主場拉大人運動

2025中華奧會第三屆小小英雄運動會」將在6月於桃園會展中心舉行。（中華奧會提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中華奧會今（24）日下午舉辦「2025年中華奧會第3屆小小英雄運動會」記者會，宣布活動將於6月28日至29日兩天期間在桃園會展中心舉行。秉持著「Let’s Move 全台動起來」的巡迴理念，經過第1-2屆在雙北市舉辦廣受好評，第3屆來到國際化的航空城桃園市，將攜手桃園市政府共同打造全新升級的小小英雄培育基地。即日起報名開跑，邀請全台灣3至6歲的小小運動員們全家出動，在桃園會展中心共享學習運動價值、充滿歡樂氣氛的親子週末。

中華奧會主席林鴻道表示，中華奧會長期致力於推動「運動從小開始」理念，「小小英雄運動會」今年三歲了，感謝各界的大力支持，過去兩年已經累計超過四千位小朋友參加，今年活動規模全面升級，首度導入數位科技與永續概念呼應奧林匹克即時議題；也期待夠過小小英雄運動會，讓小朋友帶著阿公阿嬤、爸爸媽媽全家一起運動，讓運動成為生活中重要的一部分。

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教育部體育署鄭世忠署長則指出，體育價值教育應從小紮根，而家長陪伴與鼓勵更是孩子建立運動習慣與良善身心發展關鍵。下半年體育部即將成立，將鼓勵社區多多舉辦運動賽事、親子、趣味等相關運動活動，持續推廣全民運動。

今年小小英雄代表則是由冠軍籃球教練許晉哲兒子許小兒擔任，許小兒驕傲地表示自己可以投籃十投十中，期待在小小英雄現場交到新朋友一起享受運動；記者會現場由吉祥物「一鹿」與小小運動員代表帶來活力十足的熱身操演出，壓軸的授旗儀式由中華奧會林鴻道主席將象徵希望與榮譽的旗幟，交到小小英雄手中，象徵未來的奧運明星旅程已經正式啟航。今年規劃12項運動競賽與體驗項目，除了延續田徑、羽球、足球、跆拳道、體操等熱門運動，也加入棒球、高爾夫、劍道、武術，還有射箭、拳擊、舉重…等，讓爺爺奶奶、爸爸媽媽和小朋友一起全家來感受更多元的運動樂趣！

2025中華奧會第三屆小小英雄運動會」將在6月於桃園會展中心舉行。（中華奧會提供）

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