114年全中運閉幕 台南市交棒嘉義縣

嘉義縣以Locking及Hip Hop風格的街舞表演，展現活力形象與未來願景。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕114年全國中等學校運動會今（24）日下午閉幕，由台南市副市長葉澤山與教育部體育署副署長房瑞文共同熄滅聖火，葉澤山並代表台南市，將會旗交棒給下一屆舉辦的嘉義縣，由副縣長劉培東代表接受，相約明年嘉義縣見。

全中運閉幕典禮今天下午在十鼓文創園區夢糖劇場舉行，典禮一開始先播放精彩賽事回顧，讓與會者一同看見選手認真的表現，房瑞文與台南市長黃偉哲並頒發運動精神獎給獲獎的學校及個人。

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房瑞文致詞時表示，本屆賽事競技成功豐碩，共60個項次、121人次破大會紀錄，另有1項次1人次創大會紀錄，以及1項次1人次（游泳200公尺仰泳）破全國紀錄。他也感謝台南市政府團隊及各競賽場地的學校團隊、裁判與志工，讓選手能夠在絕佳的服務中角逐好成績。

黃偉哲指出，台南市上一次舉辦全中運是2003年，很多本屆的選手，當時還沒出生，114年全中運順利劃下句點，來自全國各地的選手，不僅贏得榮耀，更贏得友誼，也體驗台南市的好山好水，體驗台南人的熱情，希望選手未來在更多賽事中，發光發熱。

典禮尾聲，大會會旗緩緩降下，在房瑞文的見證下，葉澤山代表台南市，將會旗交接給劉培東，劉培東也率領嘉義縣政府未來負責賽事的團隊一同出席，隨後並以Locking及Hip Hop風格的街舞表演，展現嘉義縣的活力形象與未來願景，象徵嘉義縣已經準備好了。

嘉義縣以Locking及Hip Hop風格的街舞表演，展現活力形象與未來願景。（記者劉婉君攝）

台南市長黃偉哲（中右）與體育署副署長房瑞文（中左）一同頒發運動精神獎。（記者劉婉君攝）

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