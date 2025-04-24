晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全中運田徑》柳辰諭被自己的成績嚇到 400欄飆破大會摘金

2025/04/24 18:00

台北市立大同高中柳辰諭高女組400公尺跨欄決賽以58秒06成績打破大會紀錄。（全中運提供）台北市立大同高中柳辰諭高女組400公尺跨欄決賽以58秒06成績打破大會紀錄。（全中運提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台北市立大同高中柳辰諭今天在114年全中運高女組400公尺跨欄決賽，以58秒06的破大會成績摘金，且離亞運參賽標準僅差0.06秒，讓她驚喜直呼，「自己也被這樣的成績嚇了一跳。」

柳辰諭的主要項目是400公尺，國二時才開始因為練協調性而接觸欄架，她透露，今年春季盃時，教練朱明芳讓她參加400公尺跨欄，也因為跑得不錯，所以就決定在最後一次全中運也加碼挑戰。

柳辰諭說：「很多老師說我可以跑400欄，這其實是我第二次正式比賽。」她認為400公尺跨欄比400公尺還累，更需要穩定節奏，對於跨項目的挑戰，她自認算是調整蠻快，「賽前測驗也都做得不錯，覺得這就是自己要的感覺，然後就是去相信教練、相信自己。」

談到柳辰諭的表現，朱明芳表示：「她是個很聰明、很乖的孩子，家裡狀況雖然也不容易，但她會把自己的獎學金拿去幫助其他孩子。」她表示，昨天預賽跑完就跟愛徒說有破紀錄的機會，「她的感覺來了，能越跑越快，因為她本來就是400公尺的選手，速度就是她的優勢。」

台北市立大同高中柳辰諭高女組400公尺跨欄決賽以58秒06成績打破大會紀錄。（全中運提供）台北市立大同高中柳辰諭高女組400公尺跨欄決賽以58秒06成績打破大會紀錄。（全中運提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中