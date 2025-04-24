全中運田徑》柳辰諭被自己的成績嚇到 400欄飆破大會摘金

台北市立大同高中柳辰諭高女組400公尺跨欄決賽以58秒06成績打破大會紀錄。（全中運提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台北市立大同高中柳辰諭今天在114年全中運高女組400公尺跨欄決賽，以58秒06的破大會成績摘金，且離亞運參賽標準僅差0.06秒，讓她驚喜直呼，「自己也被這樣的成績嚇了一跳。」

柳辰諭的主要項目是400公尺，國二時才開始因為練協調性而接觸欄架，她透露，今年春季盃時，教練朱明芳讓她參加400公尺跨欄，也因為跑得不錯，所以就決定在最後一次全中運也加碼挑戰。

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柳辰諭說：「很多老師說我可以跑400欄，這其實是我第二次正式比賽。」她認為400公尺跨欄比400公尺還累，更需要穩定節奏，對於跨項目的挑戰，她自認算是調整蠻快，「賽前測驗也都做得不錯，覺得這就是自己要的感覺，然後就是去相信教練、相信自己。」

談到柳辰諭的表現，朱明芳表示：「她是個很聰明、很乖的孩子，家裡狀況雖然也不容易，但她會把自己的獎學金拿去幫助其他孩子。」她表示，昨天預賽跑完就跟愛徒說有破紀錄的機會，「她的感覺來了，能越跑越快，因為她本來就是400公尺的選手，速度就是她的優勢。」

台北市立大同高中柳辰諭高女組400公尺跨欄決賽以58秒06成績打破大會紀錄。（全中運提供）

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