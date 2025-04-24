MLB》開季打擊火力大爆發 李政厚親曝主因

李政厚。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天以4：2擊敗釀酒人，當家韓籍強打「風之孫」李政厚繳出3安猛打賞，打擊率上升至0.333。李政厚接受《East Bay Times》專訪點出今年開季打擊火力大爆發的原因。

李政厚今年開季表現亮眼，出賽24場繳出31安，包括10支二壘安打、2支三壘安打和3發全壘打，進帳15分打點，打擊三圍為0.333/.388.581，OPS為0.969。10支二壘打更並列全聯盟第2多。

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對於開季打擊火燙的關鍵，李政厚接受《East Bay Times》專訪表示，這跟適應環境有著很大的關係，現在我在休息室與球場上都感到非常自在，跟隊友們的關係也更加緊密，對任何情況也都能預測並應對。這就是最大的改變。不過，李政厚也笑說不是什麼事情都已經適應，在舊金山開車很困難，因為到處都是單行道。

巨人隊總教練梅爾文（Bob Melvin）也給予李政厚高度評價，他認為球員在陌生的國度，不僅要克服語言與文化差異，還要扛起球隊門面的責任，這對亞洲選手來說是巨大的挑戰，李政厚在復健期間不分主客場始終與隊友待在一起，這點對他的融入幫助極大。

巨人打擊教練柏爾（Pat Burrell）認為，李政厚的揮棒比去年更加流暢，而且更有自信，李政厚眼力出眾，在打擊區不會急躁出棒，對自己有絕對的信心，這就是他最大的武器。

李政厚希望自己的好表現能為韓職球員開創更多旅美的機會，因為巨人球團對他非常好，自己應該用好表現回報這份待遇，如果能留下好印象的話，未來一定會有更多韓職選手有機會挑戰大聯盟。

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