PLG》生涯首度獲獎！入選防守第一隊 謝宗融形容「重生的一季」

謝宗融。（資料照，聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼獵鷹長人謝宗融入選年度防守第一隊，這是他轉戰職業後，生涯至今首度拿下年度獎項，他表示，這季是重生的一季，很享受在場上打球的感覺，「很感謝教練給我機會，剛好有一些表現，很謝謝大家投票給我。」

29歲的謝宗融在2022-24賽季皆效力於富邦勇士，去年他選擇離隊，原本要轉戰日本職籃，但考慮要照顧媽媽，最後留在台灣加入台鋼獵鷹。

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謝宗融這季獲得教練重用，出賽時間平均將近30分，場均7.3分、8籃板，同時入選年度防守第一隊，雖然過去他在SBL時期也曾拿下年度獎項，但進入PLG後是第一次。

對於能夠獲獎，謝宗融表示，前兩年沒什麼上場機會，這季是重生的一季，很享受在場上打球感覺，「感謝教練給我機會，剛好也有一些表現，感謝大家投票給我。」

這次季後賽首輪碰上老東家勇士，謝宗融形容是「既熟悉又陌生的感覺」，自己有參與到勇士3連霸那年季後賽，雖然當時上場機會不多，但對於季後賽的張力很有印象，尤其勇士球迷令他印象深刻，「心情上難免一點點緊張，但還是要去面對。」

提到這輪季後賽獵鷹主場要移師鳳山體育館，謝宗融表示，這部分沒辦法控制，但希望南部也可以打造出很厲害的主場。目前獵鷹預計26日赴鳳山體育館練球、適應場地。

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