TPBL》高錦瑋技壓林書豪迎來紀錄夜 顏行書看MVP之爭票投小高

高錦瑋在林書豪防守下投進高難度三分球。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園台啤永豐雲豹主控高錦瑋昨在面對新北國王一役末節猛轟26分，刷新聯盟單節得分新猷，讓防守他的林書豪都讚不絕口，雲豹營運長顏行書點出這位當家球星本季成長之處。

高錦瑋本季扛起雲豹後場重任，場均上場時間40分22秒高居聯盟第一，平均貢獻17.8分、6.5助攻，昨在與國王之戰末節轟進6顆三分彈，包括一次在林書豪防守下單腳起跳外線破網，幫助雲豹追到只剩3分差，可惜雲豹反撲未成，終場仍以109：114敗陣。

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高錦瑋昨除寫下聯盟單節得分新猷，更是本季第一位達成總得分500分的本土球員，賽後林書豪也說，看得出高錦瑋對勝利的渴望，自己身為主防他的人，讓他投開也有責任，林書豪此役23分也有14分集中在第4節，他本季場均18.8分，暫居非外援球員之首。

對於此役末節的「MVP之爭對決」，高錦瑋昨淡淡表示，「我就只是想贏，因為這場比賽對我們來說很重要，我就只是一心想要幫助球隊拿下勝利。」

高錦瑋從去年勇奪T1新人王，到今年與林書豪競爭MVP，成長有目共睹，顏行書23日賽前被問及若有投票權會將票投給誰時不假思索地說，「當然小高啊。」

顏行書隨後表示，MVP之爭必須分為兩個層面，如果以個人數據而言，高錦瑋除了目前暫居助攻王外，得分也名列前茅，「加上他是本土球員，相比華裔會更有優勢。」

但顏行書坦言，若考量戰績，國王長期佔據龍頭位置，與林書豪脫不了關係，「我覺得滿難選的，如果我們再有一波連勝，小高會有更多的籌碼。」

高錦瑋曾自評自己雖然還有進步空間，但本季確實在領導能力方面有所成長，對此顏行書說，高錦瑋出賽時間是全隊最多，「他勢必要在場上解決很多問題，解決問題不是只有靠籃球技術，重要的是與隊友溝通的能力，如何讓隊友信任你。」

顏行書指出，球隊在下半季的目標與政策就是希望讓年輕球員多扛起領導的權力，讓高錦瑋與林信寬等新星承擔更多責任，「他們必須知道在場上如何與克羅馬、黃鎮這些有經驗的球員溝通，我覺得這是小高今年成長滿多的地方。」

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