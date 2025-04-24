晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》高錦瑋技壓林書豪迎來紀錄夜 顏行書看MVP之爭票投小高

2025/04/24 19:34

高錦瑋在林書豪防守下投進高難度三分球。（雲豹提供）高錦瑋在林書豪防守下投進高難度三分球。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園台啤永豐雲豹主控高錦瑋昨在面對新北國王一役末節猛轟26分，刷新聯盟單節得分新猷，讓防守他的林書豪都讚不絕口，雲豹營運長顏行書點出這位當家球星本季成長之處。

高錦瑋本季扛起雲豹後場重任，場均上場時間40分22秒高居聯盟第一，平均貢獻17.8分、6.5助攻，昨在與國王之戰末節轟進6顆三分彈，包括一次在林書豪防守下單腳起跳外線破網，幫助雲豹追到只剩3分差，可惜雲豹反撲未成，終場仍以109：114敗陣。

高錦瑋昨除寫下聯盟單節得分新猷，更是本季第一位達成總得分500分的本土球員，賽後林書豪也說，看得出高錦瑋對勝利的渴望，自己身為主防他的人，讓他投開也有責任，林書豪此役23分也有14分集中在第4節，他本季場均18.8分，暫居非外援球員之首。

對於此役末節的「MVP之爭對決」，高錦瑋昨淡淡表示，「我就只是想贏，因為這場比賽對我們來說很重要，我就只是一心想要幫助球隊拿下勝利。」

高錦瑋從去年勇奪T1新人王，到今年與林書豪競爭MVP，成長有目共睹，顏行書23日賽前被問及若有投票權會將票投給誰時不假思索地說，「當然小高啊。」

顏行書隨後表示，MVP之爭必須分為兩個層面，如果以個人數據而言，高錦瑋除了目前暫居助攻王外，得分也名列前茅，「加上他是本土球員，相比華裔會更有優勢。」

但顏行書坦言，若考量戰績，國王長期佔據龍頭位置，與林書豪脫不了關係，「我覺得滿難選的，如果我們再有一波連勝，小高會有更多的籌碼。」

高錦瑋曾自評自己雖然還有進步空間，但本季確實在領導能力方面有所成長，對此顏行書說，高錦瑋出賽時間是全隊最多，「他勢必要在場上解決很多問題，解決問題不是只有靠籃球技術，重要的是與隊友溝通的能力，如何讓隊友信任你。」

顏行書指出，球隊在下半季的目標與政策就是希望讓年輕球員多扛起領導的權力，讓高錦瑋與林信寬等新星承擔更多責任，「他們必須知道在場上如何與克羅馬、黃鎮這些有經驗的球員溝通，我覺得這是小高今年成長滿多的地方。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中