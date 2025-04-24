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全中運》竹市滑輪溜冰選手鄭晴媗 以國一黑馬之姿奪雙金

2025/04/24 19:50

新竹市培英國中滑輪溜冰選手鄭晴媗，以國一黑馬之姿奪今年全中運的滑輪溜冰雙金，相當不簡單。（家長提供）新竹市培英國中滑輪溜冰選手鄭晴媗，以國一黑馬之姿奪今年全中運的滑輪溜冰雙金，相當不簡單。（家長提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕正在台南市舉行的全中運，新竹市滑輪溜冰選手鄭晴媗以國一黑馬之姿，在國中女子10000公尺計分淘汰賽及1000公尺爭先賽奪雙金，除創個人最佳紀錄，也克服竹市沒有練習場地窘境，更以搏大，擊敗國二及國三和體育班好手勇奪雙金，堪稱新竹之光。

鄭晴媗從國小一年級就接觸滑輪溜冰，但因竹市沒有滑輪溜冰的標準場地，為取得更好成績在家人的支持下，鄭晴媗天天遠赴苗栗頭份市苦練，就為能在全中運取得好成績，也終於在長期往返訓練的辛勞中，在今年全中運賽事奪得佳績。

鄭晴媗父親鄭嶽華也分享這項喜悅，但也感嘆，竹市因沒有滑輪標準競賽場地，被譏為滑輪溜冰沙漠，若要和其它滑輪明星學校一較高下，勢必得付出極大努力，還好女兒非常喜歡滑輪溜冰運動，家裡人也很支持，幾乎每個假日都是開車載著女兒四處比賽及練習，此次一舉拿下全中運兩面金牌，家人和學校師生都與有榮焉。

也因竹市沒有滑輪溜冰的標準練習場地，他也向市議員楊玲宜請命，希望能協助選手有適合的練習場地，楊玲宜對鄭晴媗的表現相當肯定，更表示未來會協助提案，並爭取滑輪溜冰的比賽與練習場地，讓優秀的小選手們不需要千里奔波，且能獲得較好的練習場地。

新竹市培英國中滑輪溜冰選手鄭晴媗，以國一黑馬之姿奪今年全中運的滑輪溜冰雙金，相當不簡單。（家長提供）新竹市培英國中滑輪溜冰選手鄭晴媗，以國一黑馬之姿奪今年全中運的滑輪溜冰雙金，相當不簡單。（家長提供）

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