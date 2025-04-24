PLG季後賽》賴廷恩末節大爆發 勇士大逆轉獵鷹奪首勝

富邦勇士擊敗台鋼獵鷹。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG季後賽今在富邦勇士主場和平籃球館點燃戰火，勇士克服上半場15分落後上演逆轉秀，賴廷恩末節獨攬9分、全場攻下14分，助隊以91：79擊敗台鋼獵鷹，系列賽取得1：0領先。

勇士前3季完成3連霸，上季無緣季後賽，本季捲土重來，季末傷兵陸續歸隊後，拉尾盤衝上聯盟第2，將和這季才轉戰PLG的獵鷹正面對決，而兩隊本季在例行賽8度交手，勇士取得5勝3負的優勢。

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獵鷹今天開局打得相當強勢，在翟蒙拿8分帶領下，打出14：2攻勢，且勇士這節命中率只有26%，首節打完暫時以14：25落後。勇士在第2節急起直追，威希、柏德在籃下逞威，率隊追到個位數差距，半場打完勇士以34：39落後。

威希。（記者塗建榮攝）

上半場勇士三分球9投0中，得分大多集中在禁區和罰球，柏德拿下全隊最高10分；獵鷹則是洋將翟蒙拿下10分最佳。

易籃後，勇士急起直追，在柏德、洪楷傑輪流命中三分球後追到2分差，接著賴廷恩上籃，一舉扳平戰局，但獵鷹很快討回優勢，帶著7分領先進入決勝節。

勇士在末節靠著威希、沃特斯和周桂羽接力得分，首度超前，但獵鷹持續緊追。隨後賴廷恩、洪楷傑命中三分球，加上威希、賴廷恩都有分數進帳，勇士在終場前2分鐘時一舉將領先擴大到雙位數，奠定勝基。

勇士今天4人得分上雙，威希18分、18籃板全隊最高，柏德17分次之，賴廷恩14分、6助攻；獵鷹方面，白薩15分全隊最高，鉑金14分次之。

賴廷恩。（記者塗建榮攝）

賴廷恩。（記者塗建榮攝）

柏德。（記者塗建榮攝）

謝宗融。（記者塗建榮攝）

白薩。（記者塗建榮攝）

富邦勇士擊敗台鋼獵鷹。（記者塗建榮攝）

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