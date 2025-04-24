中職》後勁本季新高7局只失1分 台鋼擊敗樂天終止2連敗

台鋼雄鷹先發投手後勁。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕台鋼雄鷹後勁力投本季新高、平生涯最多的7局只失1分，紀慶然打下包括勝利打點的2分，4:1擊敗後勁的老東家樂天桃猿，台鋼終止2連敗。

後勁雖然被擊出本季最多的9支安打，仍將傷害減到最低，開季連4場投出優質先發內容，拿下第2勝，獲選單場MVP。

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第3局樂天林政華、陳晨威安打攻佔一、三壘，廖健富適時安打打下他本季第1分打點，中斷台鋼後勁的連續19局無失分，樂天1:0領先。

台鋼3局上也曾1出局攻佔一、三壘，但是王博玄打成雙殺打，第6局台鋼終於把握得分機會，率先上場的曾子祐跑出內野安打，2出局後王柏融二壘打攻下追平分，1:1平手。

第7局樂天以王志煊入替先發投手黃子鵬，一上場投出觸身球，處理觸擊又發生失誤，台鋼紀慶然安打攻下超前分，曾子祐高飛犧牲打再下一城，台鋼3:1領先。

第9局台鋼曾昱磬安打、藍寅倫四壞球上壘，並發動雙盜壘成功，紀慶然高飛犧牲追加1分。

樂天桃猿先發投手黃子鵬。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿廖健富。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹王柏融（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹紀慶然。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹曾子祐（左）高飛犧牲打，送回藍寅倫（右）。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹拿下勝利。（記者陳志曲攝）

破萬球迷進場觀戰。（記者陳志曲攝）

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