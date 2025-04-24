PLG季後賽》威希遭惡犯後緊急送醫縫針 吳永仁氣炸：已和聯盟申訴

鉑金（右）對威希（左）惡意犯規。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今天在季後賽G1末節上演逆轉秀，以91：79擊敗台鋼獵鷹，系列賽取得1：0領先。陣中洋將威希繳出全隊最高18分、18籃板，但在末節遭獵鷹洋將鉑金犯規，導致右手肘受傷，已經送醫縫針，勇士教練吳永仁賽後相當不滿，「我非常、非常嚴厲譴責鉑金違反運動精神的犯規，我們已經跟聯盟申訴，希望聯盟可以檢視這樣的犯規。」

威希今天在終場前1分56秒時，上籃遭到鉑金犯規，直接被推出場外，他也因此受傷。隨後鉑金遭判違反運動精神犯規，加上先前他已經因為和裁判抗議，吞下技術犯規，兩者相加後遭驅逐出場。

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對於鉑金的動作，吳永仁相當不滿，今天在賽後記者會上一開場就說：「我非常、非常嚴厲譴責鉑金U的犯規，我們已經跟聯盟申訴，希望聯盟可以檢視這樣的犯規。賽前開會，大家已經達成共識，要保護球員的安全，在最後兩分鐘已經領先12分情況下，還這樣犯規，我要譴責他違反運動精神的表現，現在威希已經送醫縫針。」

至於威希目前狀況，吳永仁表示，尚不清楚他明天是否能上場，「威希是我們最重要的中鋒、禁區戰力，但他現在右手肘縫針，所以我現在非常生氣，如果這一推後，明天他不能打，那聯盟是否要懲處？」

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