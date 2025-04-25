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NBA》擊敗老鷹神偷、勇士嘴綠！騎士新星奪年度最佳防守球員寫紀錄

2025/04/25 07:20

莫布里奪下年度最佳防守球員獎。（取自NBA官方X）莫布里奪下年度最佳防守球員獎。（取自NBA官方X）

〔體育中心/綜合報導〕NBA 2024-25賽季年度最佳防守球員獎公布，由騎士23歲新星中鋒莫布里（Evan Mobley）獲獎，這位四年級生也成為騎士隊史首位奪下此殊榮的球員。

本屆年度最佳防守球員由來自全球的100位媒體人投票選出，莫布里一共獲得35張第一名選票，以總分285分擊敗老鷹「神偷」丹尼爾斯（Dyson Daniels）與勇士「嘴綠」格林（Draymond Green）等人。莫布里也是史上第5位在23歲榮膺此獎項的球員，目前尚未有人在23歲前獲獎。

本季莫布里場均送出1.59次阻攻，全聯盟排名第6；場均抓下7個防守籃板排第13。此外，莫布里場均干擾對手出手多達10.1次，在至少出賽達球隊70%比賽（58場）的球員中排名第3；當莫布里是最近防守者時，對手命中率僅44.5%，比預期命中率（47.7%）低3.2%，在本季防守超過1000次出手的球員中排名第4。

在莫布里的防守帶領下，騎士整季防守效率值（Defensive Rating）為111.8，高居全聯盟第8，對手投籃命中率則為45.4%，高居聯盟第3；而當莫布里上場，騎士的防守效率值來到108.6，則排名聯盟第2。

莫布里本季出賽71場，平均上場30.5分鐘，場均貢獻18.5分、9.3籃板與3.2助攻，入選生涯首次的全明星賽，也幫助騎士隊打出64勝18敗，締造隊史第2佳戰績，並拿下東部第一種子。

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