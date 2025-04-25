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網球》謝淑薇重搭O妹 馬德里女雙第3種子今晚紅土出擊

2025/04/25 07:21

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（資料照，法新社）謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇休兵1個多月，馬德里網賽再出發，她與拉脫維亞名將「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）重新合拍，「台拉聯軍」榮膺女雙第3種子，預計台灣時間今晚約11時首輪上陣，爭取開胡晉級16強。

這項男女共站、WTA千分等級紅土大賽，正在西班牙首都進行。謝淑薇今年元月與奧絲塔朋科首度合拍，就打下澳洲公開賽、杜拜共兩座女雙亞軍，之後改與中國張帥組軍角逐印地安泉，這也是小薇與O妹自2月下旬短暫分道揚鑣，再度聯手出擊，馬德里首戰斯洛伐克米哈利可娃（Tereza Mihalikova ）／英國妮柯兒絲（Olivia Nicholls）。

由於謝淑薇上月印地安泉女雙4強，就爆冷不敵米哈利可娃／妮柯兒絲，如今再相逢志在復仇雪恥，加上奧絲塔朋科甫於斯圖加特女單強勢奪冠，並自2017年法國公開賽以來再獲紅土金盃，國際賭盤普遍看好實力堅強的小薇組合旗開得勝。

馬德里共3組台將人馬參戰，詹皓晴／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）首戰去年巴黎奧運鍍金的義大利第2種子艾拉妮（Sara Errani）／保莉妮（Jasmine Paolini）。至於吳芳嫺／俄國布林可娃（Anna Blinkova）出師不利，7：6（8：6）、2：6、4：10遭到俄國亞歷山德羅娃（Ekaterina Alexandrova）／美國斯特恩絲 （Peyton Stearns）大逆轉。

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