MLB》上季華麗轉身成當家王牌！皇家明星左投今3局挨2轟後緊急傷退

拉根斯。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕皇家今在主場與洛磯展開雙重賽，首戰推出當家王牌左投拉根斯（Cole Ragans）先發，然而他表現不佳，更只投3局後就突然傷退，終場皇家仍以7：4獲勝。

27歲的拉根斯2023年季中被交易至皇家，去年華麗轉身進化為當家王牌，186.1局狂飆223次三振，入選生涯首度入選全明星賽，也在今年開季前和球隊簽下3年1325萬美元延長合約。

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今年開季前5場先發，拉根斯拿下1勝1敗，27.2局飆出42次三振，防禦率3.58。但今天先發迎戰洛磯，拉根斯投完前3局用62球，就被敲2發全壘打，失掉4分都是自責分，防禦率上漲至4.40，且他也突然退場。根據《ESPN》報導，拉根斯遭遇腹股溝傷勢。

皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）表示，拉根斯在賽前就很難放鬆，隨著比賽進行，腹股溝的狀況也越來越不適；資深明星鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）也說：「Cole狀況並非100%，我從他在牛棚時就發覺他不對勁。」

洛磯此役先發投手為馬奎茲（Germán Márquez），他投4局被敲8安失掉6分，賽後防禦率高達9.30，吞下本季第4敗，開季一勝難求。不過他今天送出3次三振，也成為隊史首位達成生涯1000K的投手。

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