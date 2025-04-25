NFL》美足版大谷翔平！美洲虎向上交易榜眼籤 選進二刀流大物杭特

杭特。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年NFL選秀今天登場，原本手持首輪第5順位籤的傑克森維爾美洲虎，在選前最後5分鐘內向上交易換來榜眼籤，並選進來自科羅拉多大學博爾德分校的新科海斯曼獎得主、二刀流大物杭特（Travis Hunter）。

今年選秀最受矚目的焦點，無疑是幾十年來最閃亮的二刀流新星杭特。而美洲虎用今年第2輪、4輪與明年首輪選秀籤，向克利夫蘭布朗向上交易，換來今年榜眼籤與第4輪、6輪選秀籤，並一如外界選前預期，用榜眼籤拿下杭特。

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同時司職外接手與角衛的杭特被譽為「美足版大谷翔平」，在攻防兩端都有非常亮眼的表現。上季他進攻端累積92次接球，推進1152碼，拿下14次達陣，其接球數與達陣數在Big 12聯盟名列前茅；防守端4次抄截，守下11次傳球，累積36次擒抱，榮膺Big 12聯盟年度最佳防守球員。

今年持有狀元籤的田納西泰坦，也毫不意外選進來自邁阿密大學的四分衛沃德（Cam Ward）；紐約巨人則用探花籤選進來自賓夕法尼亞州立大學的防守邊鋒卡特（Abdul Carter）。

首輪第4順位的新英格蘭愛國者選進來自路易斯安那州立大學的進攻截鋒坎貝爾（Will Campbell），與美洲虎換來第5順位的布朗則拿下來自密西根大學的防守截鋒葛拉漢（Mason Graham），而第6順位的拉斯維加斯突擊者，則選中去年與杭特爭奪海斯曼獎、本屆跑衛最大物，來自博伊西州立大學的珍提（Ashton Jeanty）。

沃德。（美聯社）

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