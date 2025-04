MiLB》李灝宇4打數無安打進帳 9下選保送成球隊致勝關鍵

李灝宇。(資料照,路透)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕目前效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇,今日面對皇家3A先發出賽,雖合計4個打數沒有安打,但在9局下半選到關鍵保送延續攻勢,最後靠著隊友的再見安打,幫助球隊以4:3收下勝利。

李灝宇今日鎮守二壘打第3棒,首局被低位置滑球遭到三振,3局下半又敲出滾地球遭到刺殺,6下第3個打席鎖定77.9英里(約125.4公里)曲球出棒,雖然擊球初速來到97.3英里(約156.6公里)、飛行距離334英尺,可惜遭到中外野手接殺,8局下半,李灝宇面對內角滑球擊出游擊上空飛球被接殺出局。

兩隊比數3:3進入9局下半,皇家換上去年曾效力日職千葉羅德的洋投費南德茲(Junior Fernández),但他投球的狀況並不穩定,在1出局得點圈有人的情況下面對李灝宇,雖然李灝宇面對費南德茲的變速球連續揮空,但最後成功在滿球數的情況下選到四壞保送延續攻勢,而最終老虎靠著瓊斯(Jahmai Jones)擊出再見安打,拿下本場比賽的勝利。

李灝宇總計4個打數沒有建樹,吞下1次三振,連續2場比賽沒有安打進帳,打擊率與整體進攻指數(OPS)分別下降到.228與.655。守備部分,今天在二壘總計4次的守備機會沒有失誤,在二壘防區的守備率仍舊是100%,沒有任何失誤的產生。

JAHMAI JONES WINS IT AND GIVES THE HENS THEIR 3RD IN A ROW https://t.co/ri9dh2UEPm pic.twitter.com/wHEZa8VF7v