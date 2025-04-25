MiLB》李灝宇4打數無安打進帳 9下選保送成球隊致勝關鍵

李灝宇。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇，今日面對皇家3A先發出賽，雖合計4個打數沒有安打，但在9局下半選到關鍵保送延續攻勢，最後靠著隊友的再見安打，幫助球隊以4：3收下勝利。

李灝宇今日鎮守二壘打第3棒，首局被低位置滑球遭到三振，3局下半又敲出滾地球遭到刺殺，6下第3個打席鎖定77.9英里（約125.4公里）曲球出棒，雖然擊球初速來到97.3英里（約156.6公里）、飛行距離334英尺，可惜遭到中外野手接殺，8局下半，李灝宇面對內角滑球擊出游擊上空飛球被接殺出局。

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兩隊比數3：3進入9局下半，皇家換上去年曾效力日職千葉羅德的洋投費南德茲（Junior Fernández），但他投球的狀況並不穩定，在1出局得點圈有人的情況下面對李灝宇，雖然李灝宇面對費南德茲的變速球連續揮空，但最後成功在滿球數的情況下選到四壞保送延續攻勢，而最終老虎靠著瓊斯（Jahmai Jones）擊出再見安打，拿下本場比賽的勝利。

李灝宇總計4個打數沒有建樹，吞下1次三振，連續2場比賽沒有安打進帳，打擊率與整體進攻指數（OPS）分別下降到.228與.655。守備部分，今天在二壘總計4次的守備機會沒有失誤，在二壘防區的守備率仍舊是100%，沒有任何失誤的產生。

JAHMAI JONES WINS IT AND GIVES THE HENS THEIR 3RD IN A ROW https://t.co/ri9dh2UEPm pic.twitter.com/wHEZa8VF7v — Toledo Mud Hens （@MudHens） April 25, 2025

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