快艇本季啟用新球場Intuit Dome。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕快艇、金塊今天進行系列賽第三戰,此戰轉移至快艇主場舉行,而快艇在新主場的首場季後賽就出奇招,發送「馬臉頭套」給現場球迷,來迎接金塊一哥約基奇(Nikola Jokic)。

金塊隨隊記者Katy Winge在社群發文,分享了她在快艇主場看到的有趣景象,快艇此戰發送給球迷「馬臉頭套」,出奇招用對付來訪的金塊,Katy Winge補充說,快艇這招很明顯就是針對愛馬的約基奇,試圖讓他在比賽中分心。

實際上每到季後賽,NBA各球團都會發送小禮品給現場球迷,一起為主場球隊加油,例如印有加油口號的短袖、毛巾等。

快艇、金塊第三戰將於今日(25日)早上10點開打,兩隊目前戰成1比1平手,前兩戰兩隊都打到最後才分勝負,被喻為今年最激烈的首輪對戰組合。

For those that don’t know, Nikola Jokić = big horse guy https://t.co/q96i72Ndat