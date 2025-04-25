MLB》前役先發1.2局狂失5分 遊騎兵大物先發肩夾擠進傷兵名單

洛克。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據今日遊騎兵總教練波契（Bruce Bochy）受訪時指出，陣中大物先發洛克（Kumar Rocker）因為輕微的右肩夾擠，進入15天傷兵名單。

現今25歲的的洛克，在2022年選秀以首輪第3順位被遊騎兵選中，並在去年首度升上大聯盟，今年被排在大聯盟百大新秀第41名的他，從開季就成為輪值的一員，但目前的表現並不出色，昨天面對運動家的比賽，僅僅只投了1.2局就狂失5分，成為了他生涯最慘烈的一役。

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主帥波契受訪表示，昨天洛克的先發任務完成後告知訓練員他的有肩膀有不舒服的情況，而經過醫療團隊檢查後，最終確定為肩夾擠，而球團預計洛克待在傷兵名單的時間不長，可能會跳過2次的先發出賽，「這可能是個讓他自我反省的機會，他待在傷兵名單的這段時間可能會讓他受益良多，不過最重要的還是要讓他保持健康。」

洛克今年在主、客場出賽的成績差距相當明顯，在主場全球人壽球場（Globe Life Field）12局的投球僅失掉4分責失，但作客出賽8局就已丟了多達14分責失，主帥坦言，有些選手在主場就是投的比客場好，這件事並非不常見，「但你在客場還是必須要像在主場一樣，執行好你的投球策略，像他昨天就沒有辦法適應。不過這就是年輕投手成長的一部份，要讓他學習在客場出賽也要投得出色。」

雖然傷了自家的大物先發，不過近期因右手中指起水泡而無法投球的萊特（Jack Leiter），將在美國時間周末迎戰巨人時將會重返大聯盟，剛好能補上洛克的空缺，而他在美國時間週二在3A的復健賽，主投4.2局沒有失分，為回歸球場做好準備。

萊特。（資料照，法新社）

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