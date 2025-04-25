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MLB》洋基2屆救援王狀態超慘沒差！ 牛棚新三振機器成本季亮點

2025/04/25 10:02

克魯茲本季表現極佳。（資料照）克魯茲本季表現極佳。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基新任終結者威廉斯（Devin Williams）雖然表現不佳，但開季他們堅強的牛棚陣容成為威廉斯最強的後盾，也是條紋軍現在能夠以15勝10敗暫居美聯東區龍頭的關鍵。

2屆年度救援王得主威廉斯從釀酒人轉戰洋基，但今年表現不佳，8局投球送出8次三振，防禦率高達7.88，收下4次救援成功。不過去年曾任終結者的威佛（Luke Weaver）延續上季好投，11場出賽投13局飆13K，拿下2次救援成功且至今尚未掉分。

除了威佛外，《運動畫刊》還點名另一位牛棚大將，35歲的克魯茲（Fernando Cruz），他是在去年透過金手套捕手崔維諾（Jose Trevino）換來的三振好手，本季克魯茲出賽11場，拿下2次救援成功，且13局投球就狂飆21次三振，防禦率2.08，三振率高達42%。

克魯茲之所以能夠上演如此驚人的三振秀，理由便是他的指叉球，本季克魯茲的指叉球能製造高達55.6%的揮空率，預期防禦率是驚人的1.87，同時身為右投手，面對左打也完全沒問題，本季他對左打18打數只被敲出2支安打，讓他無論在何時都能夠被派上場。

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