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日職》古林睿煬一軍初登板無緣奪勝 前日本火腿啦啦隊女孩暖心打氣

2025/04/25 10:08

古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）

〔體育中心/綜合報導〕本季加盟日本火腿的台灣火球男古林睿煬，日前一軍初登板對戰樂天金鷲先發5.2局飆5K失7分（5分責失），吞下敗仗。前日本火腿啦啦隊Fighters Girl成員的工藤彩音，也透過日媒撰文向古林加油打氣。

古林睿煬初登板首局失3分後漸入佳境，原有機會繳出優質先發，前5局飆4K只失1責失，但6局上又遭遇亂流，包括152公里火球被淺村榮斗的3分彈狙擊，單局失4分吞敗，初登板無緣奪勝。

曾於2022與2023年擔任火腿啦啦隊女孩的工藤彩音，透過日媒《日刊體育》回顧古林初登板，「去年在台灣拿下MVP的古林睿煬投手，在日本的首次登板備受矚目，一出場就引來震耳欲聾的歡呼聲！」

工藤彩音表示，古林比自己大2歲，如此年輕就能在台灣打出好成績，球速最快能達157公里，又能靈活運用多種球路，是一位非常厲害的投手，也期待能看到他的表現。雖然最後火腿輸球，但古林在第2局飆出旅日首K讓人眼睛為之一亮，全隊也展現出十足韌性，未來令人期待。

工藤彩音還提到，火腿陣中來自台灣的選手還有孫易磊，過去也有像王柏融等多位台灣出身的球員，而她印象最深的就是陽岱鋼。而古林才剛開始旅日生涯，工藤彩音表示：「未來還很長！希望他能持續為北海道與火腿隊帶來更多熱情與能量，初登板辛苦了！」

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