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NFL》一中選球衣上就有名字 美媒揭露聯盟如何辦到的

2025/04/25 10:29

沃德為今年選秀狀元。（法新社）沃德為今年選秀狀元。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕NFL今天舉辦2025年選秀大會，中選的球員上台都可以立刻獲得一件印有自己名字的球衣，這也令人好奇NFL是如何做到的？如今美國媒體《CBS Sports》公開幕後花絮，曝光了選秀背後球衣製作流程。

《CBS Sports》公開了NFL選秀的幕後流程，揭露聯盟是如何讓球員中選當下，就可以拿到一件印有自己名字的球衣，原來聯盟事先在後台就已經為各隊準備好4套球衣，並且先製作好所有待選球員的名字，球隊在選擇新秀後，會立刻傳達給後臺知道，讓工作人員可以馬上印上名字送上台前，根據《CBS Sports》的說法，整個流程約只需要2分鐘。

不過《CBS Sports》也指出，整件事其實遠比想像中困難，因為每支球隊名字的字型設計都不同，為此背後需要準備大量「名片」，此外，聯盟為每支球隊準備4套球衣，是為了預備選秀當下有交易發生的備案。

今年握有狀元籤的田納西泰坦，最終選擇了邁阿密大學的四分衛沃德（Cam Ward），傑克森維爾美洲虎用榜眼籤選進二刀流大物杭特（Travis Hunter），紐約巨人則用探花籤選進防守邊鋒卡特（Abdul Carter）。

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