PLG季後賽》勇士怒控鉑金犯規動作危險提申訴！聯盟今駁回

鉑金（右）對威希（左）惡意犯規。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士昨在季後賽G1以91：79擊敗台鋼獵鷹，陣中洋將威希繳出全隊最高18分、18籃板，但在末節遭獵鷹洋將鉑金犯規，導致右手肘受傷送醫，球團也向聯盟提出申訴。對此，PLG今早公告，由於鉑金的動作為「過當」防守，並不符合惡性犯規中「不必要」的犯規動作，已經駁回勇士申訴。

威希昨在終場前1分56秒時，上籃遭到鉑金犯規，直接被推出場外，他也因此受傷，隨後鉑金遭判違反運動精神犯規。不過，勇士教練吳永仁對於鉑金的動作相當不滿，且已經向聯盟提出申訴，希望能保護球員。

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關於勇士提出的申訴，聯盟今天表示，已召開審判委員會議，駁回勇士的申訴。

聯盟公告內容指出，經多次回放與檢視台鋼獵鷹鉑金於第4節剩餘1分56秒之動作，認為鉑金於當時仍有防守威希之可能性，且致力於比賽，為籃球之正常動作。

根據惡性犯規之要件檢視而言，就鉑金之致力防守之行為，無法構成惡性犯規中非籃球正常動作之要件。針對其後續之動作，執法裁判以IRS系統回放檢視，認為鉑金之動作（右手往前推之動作）有造成過度的身體接觸，認為其僅為「過當」防守，故宣判違反運動道德犯規。以「過當」防守而言，其並不符合惡性犯規中「不必要」的犯規動作。綜上所述，台鋼獵鷹鉑金並不構成惡性犯規。

聯盟提到，就聯盟立場而言，保護球員之身體安全為絕對首要原則，聯盟亦會加強宣導球團及球員勿作出致他人受傷之危險動作，以維護球員之身體安全，同時感謝勇士積極與聯盟保持正向之溝通。

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