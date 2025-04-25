NBA季後賽》肢體衝突、裁判搶戲 尼克險勝活塞 系列賽2：1領先

坎寧安與布朗森。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕尼克與活塞東部首輪系列賽G3，來到底特律主場，兩隊整場出現數次的肢體衝突，最後裁判的判決更是讓比賽變調，最終尼克以118：116險勝活塞，系列賽取得2勝1敗優勢。

七六人里德（Paul Reed）與尼克羅賓森（Mitchell Robinson）在首節快結束時就發生肢體衝突，兩人各領到一次技術犯規，湯斯（Karl Atnhony Towns）與坎寧安（Cade Cunningham）也各領到一次技術犯規。

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整場比賽僅有2次攻守互換，大部分都由尼克保持領先，不過在最後關頭活塞急起直追，在最後5.8秒關鍵時刻，尼克布朗森（Jalen Brunson）疑似發生回場違例但裁判並未吹判，活塞強烈抗議未果，比賽持續進行，在剩下3.1秒時布朗森2罰1中拉開到4分差。

哈里斯（Tobias Harris）剩下1.1秒時投進3分追到1分差，隨後卻再次發生烏龍，布朗森在剩下0.5秒時2罰1中，第二罰雖然沒進，但紀錄台卻在球還在半空中就開始計時，後續裁判竟直接讓活塞在0.5秒時從前場發球，不過中鋒杜倫（Jalen Duren）發球失誤，活塞就以2分差在主場惜敗。

本場尼克湯斯拿下31分8籃板、布朗森30分7籃板9助攻、阿努諾比（OG Anunoby）22分、布里吉斯（Mikal Bridges）20分。活塞坎寧安24分7籃板11助攻4抄截、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）24分、施洛德（Dennis Schroder）18分。

坎寧安季後賽主場初登場拿下24分7籃板11助攻4抄截。（法新社）

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