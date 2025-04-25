晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》肢體衝突、裁判搶戲 尼克險勝活塞 系列賽2：1領先

2025/04/25 10:32

坎寧安與布朗森。（法新社）坎寧安與布朗森。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕尼克與活塞東部首輪系列賽G3，來到底特律主場，兩隊整場出現數次的肢體衝突，最後裁判的判決更是讓比賽變調，最終尼克以118：116險勝活塞，系列賽取得2勝1敗優勢。

七六人里德（Paul Reed）與尼克羅賓森（Mitchell Robinson）在首節快結束時就發生肢體衝突，兩人各領到一次技術犯規，湯斯（Karl Atnhony Towns）與坎寧安（Cade Cunningham）也各領到一次技術犯規。

整場比賽僅有2次攻守互換，大部分都由尼克保持領先，不過在最後關頭活塞急起直追，在最後5.8秒關鍵時刻，尼克布朗森（Jalen Brunson）疑似發生回場違例但裁判並未吹判，活塞強烈抗議未果，比賽持續進行，在剩下3.1秒時布朗森2罰1中拉開到4分差。

哈里斯（Tobias Harris）剩下1.1秒時投進3分追到1分差，隨後卻再次發生烏龍，布朗森在剩下0.5秒時2罰1中，第二罰雖然沒進，但紀錄台卻在球還在半空中就開始計時，後續裁判竟直接讓活塞在0.5秒時從前場發球，不過中鋒杜倫（Jalen Duren）發球失誤，活塞就以2分差在主場惜敗。

本場尼克湯斯拿下31分8籃板、布朗森30分7籃板9助攻、阿努諾比（OG Anunoby）22分、布里吉斯（Mikal Bridges）20分。活塞坎寧安24分7籃板11助攻4抄截、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）24分、施洛德（Dennis Schroder）18分。

坎寧安季後賽主場初登場拿下24分7籃板11助攻4抄截。（法新社）坎寧安季後賽主場初登場拿下24分7籃板11助攻4抄截。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中