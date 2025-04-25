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MLB》柏格曼開轟敲雙安無用 布萊恩·沃優質好投助水手擊敗紅襪

2025/04/25 12:24

布萊恩·沃今主投6局失2分，優質先發助水手擊敗紅襪。（歐新社）布萊恩·沃今主投6局失2分，優質先發助水手擊敗紅襪。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手與紅襪3連戰的最後一場比賽，水手靠著先發投手布萊恩·沃（Bryan Woo）6局失2分的優質好投，即便讓紅襪明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）開轟敲雙安也於事無補，終場以4：3收下勝利，系列賽2勝1敗拿下優勢。

紅襪今天派出王牌左投克羅切（Garrett Crochet）在首局就遭遇危機，一、二壘有跑者的情況下，被賈佛（Mitch Garver）敲出中外野深遠二壘安打送回2分，不過下個半局柏格曼炸出陽春砲，幫助紅襪追回1分。

2局上水手繼續發動攻勢，靠著2支安打與保送攻佔滿壘，隨後摩爾（Dylan Moore）的高飛犧牲打與羅德里奎茲（Julio Rodríguez）的滾地球再收穫2分，然而3下柏格曼又跳了出來，在二壘有人時敲出適時安打，讓雙方分差只有2分差距。

比賽一路打到8局下半，水手派出史派爾（Gabe Speier）上場中繼，不過一上來就被納瓦耶茲（Carlos Narváez）敲出全壘打，讓紅襪追到僅剩1分差，然而水手後續登板的索頓（Trent Thornton）與穆諾（Andrés Muñoz）先後登板順利守成，鎖住最後的勝利。

水手先發布萊恩·沃主投6局，僅被敲出3支安打失掉2分，並送出多達8次三振，連續3場比賽繳出優質先發，收下本季第3勝；紅襪部分，柏格曼今日3打數繳出雙安表現，外帶2分打點進帳，但掛帥主投的克羅切本場5局就失掉4分，雖然飆9K但同時也投出5次三振，吞下今年第2場敗投。

柏格曼本場3打數繳出2支安打，包括首局擊出全壘打，但仍無法幫助紅襪取勝。（路透）柏格曼本場3打數繳出2支安打，包括首局擊出全壘打，但仍無法幫助紅襪取勝。（路透）

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