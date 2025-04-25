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全中運》基隆奪8金7銀9銅創15年最佳 蕭子桓1人3金泳池稱霸

2025/04/25 12:25

114年全國中等學校運動會國男組10公尺空氣手槍團體賽中，拿下金牌的基隆市明德國中李有為（中）、李孟桓（左）、徐唯鈞（右）三位選手 。（圖為基隆市政府提供）114年全國中等學校運動會國男組10公尺空氣手槍團體賽中，拿下金牌的基隆市明德國中李有為（中）、李孟桓（左）、徐唯鈞（右）三位選手 。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕全國中等學校運動會昨日（24日）落幕，基隆市代表隊在本屆賽會中表現大放異彩，總計奪得8金7銀9銅，獎牌含金量翻倍，突破去年的成績，創下15年來全中運最佳紀錄。國立基隆高中蕭子桓1人獨得3金，自由式笑傲游泳池畔。

基隆市政府指出，本屆全中運最耀眼的明星，非基隆高中蕭子桓莫屬，1人獨得3金稱霸。蕭子桓在高男組游泳項目中，以壓倒性實力橫掃800公尺自由式、400公尺自由式與1500公尺自由式三項冠軍，完成1人3金的驚人紀錄，是基隆市游泳隊史上的新里程碑，更是全中運賽事中的極高榮譽。

另外，基隆女中「跆拳道甜心」林侑萱在全中運跆拳史上第一人，分別在高女組個人品勢與對打賽中奪下2金，獨領風騷，她的雙金含金量極高，讓基隆市在跆拳道項目名列前茅，基隆女力崛起。

田徑項目也有2面金牌入袋，中山高中林盧品均在高男組鏈球（6公斤）項目，以穩定出手與優異技術勇奪金牌；建德國中吳宥葳在2000公尺障礙賽中蟬聯冠軍，同時破大會紀錄，自去年首度設立該項目即奪金的她，今年再度以絕對優勢封后。

射擊團體穩扎穩打，明德國中李有為、李孟桓、徐唯鈞三位選手在國男組10公尺空氣手槍團體賽中，以穩定成績與默契合作成功奪金。

市長謝國樑表示，這次成績是所有選手、教練及學校長年付出的成果，對於每一位代表基隆出賽的選手，深感驕傲與感謝。

基隆市政府教育處長徐嬿立指出，基隆市今年在全中運奪下8金7銀9銅，與市府每年投入500萬元預算，推動「全中運潛優選手黃金計畫」密不可分。此計畫採取重點式資源分配，有效強化各校重點選手的訓練資源，比賽期間增派運動傷害防護員、物理治療師與心理諮商人員，提供選手全方位照護。 未來會持續深化黃金潛優計畫，讓選手無後顧之憂。

基隆市建德國中吳宥葳（圖中）在2000公尺障礙賽中蟬聯冠軍，同時破大會紀錄，自去年首度設立該項目即奪金的她，今年再度以絕對優勢蟬聯封后。 （圖為基隆市政府提供）基隆市建德國中吳宥葳（圖中）在2000公尺障礙賽中蟬聯冠軍，同時破大會紀錄，自去年首度設立該項目即奪金的她，今年再度以絕對優勢蟬聯封后。 （圖為基隆市政府提供）
114年全國中等學校運動會昨天落幕，圖為基隆女中「跆拳道甜心」林侑萱（圖中）在全中運跆拳道項目表現亮眼，成為全中運跆拳賽事史上第一人，她分別在高女組個人品勢與對打賽中奪下2金，獨領風騷。（圖為基隆市政府提供）114年全國中等學校運動會昨天落幕，圖為基隆女中「跆拳道甜心」林侑萱（圖中）在全中運跆拳道項目表現亮眼，成為全中運跆拳賽事史上第一人，她分別在高女組個人品勢與對打賽中奪下2金，獨領風騷。（圖為基隆市政府提供）
114年全國中等學校運動會昨天落幕，圖為基隆市立中山高中林盧品均在高男組鏈球（6公斤）項目勇奪金牌。（圖為基隆市政府提供）114年全國中等學校運動會昨天落幕，圖為基隆市立中山高中林盧品均在高男組鏈球（6公斤）項目勇奪金牌。（圖為基隆市政府提供）
114年全國中等學校運動會昨天落幕，圖為國立基隆高中子桓在高男組游泳項目中，以壓倒性實力橫掃800公尺自由式、400公尺自由式與1500公尺自由式三項冠軍。（圖為基隆市政府提供）114年全國中等學校運動會昨天落幕，圖為國立基隆高中子桓在高男組游泳項目中，以壓倒性實力橫掃800公尺自由式、400公尺自由式與1500公尺自由式三項冠軍。（圖為基隆市政府提供）
114年全國中等學校運動會昨天落幕，基隆市代表隊共奪下8金7銀9銅的好成績，這是15年來最佳紀錄。（圖為基隆市政府提供）114年全國中等學校運動會昨天落幕，基隆市代表隊共奪下8金7銀9銅的好成績，這是15年來最佳紀錄。（圖為基隆市政府提供）

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