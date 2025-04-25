NBA季後賽》莫蘭特遭撞傷提前退場 雷霆克服29分落後逆轉灰熊聽牌

吉爾吉斯亞歷山大（中）拿下31分。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆今在西部季後賽首輪G3靠吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）貢獻31分領軍，克服最多29分的落後，以111：108取得3連勝，灰熊因一哥莫蘭特（Ja Morant）次節遭撞傷退場，系列賽陷入被聽牌的絕境。

灰熊在首戰慘輸51分，創下G1史上最大分差紀錄，第2戰也以19分差落敗，今回到主場首節靠小皮朋（Scotty Pippen Jr.）獨攬14分領軍，打出40：29的攻勢，前兩節打完取得77：51領先。

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不過次節尾聲出現插曲，灰熊一哥莫蘭特遭多特（Lu Dort）撞倒，直接「坐飛機」正面重摔在地，最後因髖部傷勢此戰未再回歸，留下15分、5助攻。

莫蘭特（中）傷退後戰局風雲變色。（法新社）

少了大將的灰熊易籃後被雷霆打出一波20：7攻勢追近分差，第三節最後0.2秒靠J.威廉斯（Jalen Williams）的三分球破網，在末節開始前追到87：95。

雷霆末節在吉爾吉斯亞歷山大三分球加一次3罰俱中，正式追到99：99平手，隨後雙方你來我往，最後2分鐘仍戰成108：108平手，雷霆先靠J.威廉斯2罰1中、接著霍倫格姆（Chet Holmgren）2罰都沒失手來到3分領先，接下來卡魯索（Alex Caruso）再得手擴大差距，灰熊末節進攻當機只拿13分，苦吞3連敗。

吉爾吉斯亞歷山大繳31分、8助攻，J.威廉斯貢獻26分，霍倫格姆24分、8籃板，卡魯索板凳出發攻守俱佳，拿下10分、6籃板、4抄截。灰熊方面，小皮朋攻下全隊最高28分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）22分次之。

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