全中運》屏縣寫新頁 27金22銀32銅創隊史最佳成績

大同高中舉重國女組55公斤級方昱心奪金牌，挺舉破大會紀錄。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣在今年（2025年）全國中等學校運動會創下令人驚奇的表現，共拿下金牌27面、銀牌22面、銅牌32面，總計81面獎牌，不僅總獎牌數名列全國第七，是非六都縣市中的第一名，金牌數更創下屏東歷屆參加全國中等學校運動會以來最佳成績，寫下令人振奮的屏東體育新頁。

屏東縣政府表示，屏東代表隊在今年全中運表現令人驚豔，柔道以6面金牌居冠，主要由枋寮高中與大同高中選手奪得；競技體操共獲4面金牌，都由至正國中選手斬獲，展現出色的整體實力。至正國中、佳冬高農與潮州高中等校選手於木球場上也獲得4面金牌。拳擊、滑輪溜冰與舉重各奪3面金牌。

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另外，枋寮高中柔道選手楊丞威、崇文國中田徑鐵餅選手施妘臻與潮州高中滑輪溜冰選手李芳儀都成功完成二連霸，潮州高中滑輪溜冰選手蔡佳妤更拿下三連霸的佳績。

在這些優異成績中，屏東縣共奪得7面競賽總錦標，其中枋寮高中包辦高女組與國男組柔道第一名，滑輪溜冰部分，潮州高中分別在高男組與高女組雙雙奪冠，在國女組競技體操中由至正國中脫穎而出，勇奪冠軍；佳冬高農與林邊國中則在高男組木球以及國男組滑輪溜冰中勇奪第一，展現出穩定且優異的實力。這些亮眼的成績，這些成果不僅展現選手在賽場上的優異實力，也反映各校長期深耕體育、積極培育人才以及屏東縣在體育領域的投入與付出，獲得了豐碩的成效。

屏縣推動四級五區體育人才培育政策有成，從國小到大學完善的訓練體系，強化基層選手養成。縣府將持續改善訓練設施與教練配置，提供專業支持，並發放獎勵金與營養補助金，提升選手表現。

屏東縣長周春米表示，這些成果來自選手、教練、學校配合縣府政策的共同努力，未來將繼續優化體育政策與場館建設，培育更多潛力新星，讓屏東選手在賽場上發光發熱，展現「尚勇」精神。

來義高中謝侑勳（左）奪國男組拳擊第十三量級金牌。（圖由屏東縣政府提供）

枋寮高中高宇恩奪國男組柔道第三級金牌。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣滑輪溜冰代表隊賽前熱身畫面。（圖由屏東縣政府提供）

屏縣至正國中國女組競技體操成隊競賽奪金牌。（圖由屏東縣政府提供）

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