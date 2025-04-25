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NBA季後賽》哈登聯手雷納德 快艇狂勝金塊34分系列賽2：1領先

2025/04/25 12:46

雷納德。（路透）雷納德。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕快艇今天在系列賽G3回到自家主場，全隊火力全開飆進18顆三分球，雷納德（Kawhi Leonard）繳出全隊最高21分、哈登（James Harden）貢獻20分，讓今天繳出大三元的約基奇（Nikola Jokic）做白工，終場快艇以117：83大勝金塊，系列賽取得2：1領先。

金塊、快艇系列賽戰成1：1平手，今天開賽兩隊拉鋸，雖然金塊一度擴大領先，但哈登連續命中三分球助隊迎頭趕上，且快艇很快找到外線準星，全隊首節三分球13投9中，命中率將近7成，取得領先。

快艇前兩節三分球命中率高達54.5%，哈登一人包辦20分，率隊取得65：47領先，反倒是金塊外線熄火，J.穆雷（Jamal Murray）拿下全隊最高13分。

易籃後，快艇持續將領先超過20分，也不給對手太多機會，而在比數過於懸殊情況下，兩隊主力皆提早下班。快艇今天3人得分破20分，雷納德繳出全隊最高21分、11籃板，哈登拿下20分、9助攻，鮑威爾（Norman Powell）進帳20分。

金塊方面，約基奇繳出23分、13籃板、13助攻大三元，穆雷也拿下23分，但團隊三分球命中率只有26.9%，加上出現16次失誤，種下敗因。

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