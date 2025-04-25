NBA季後賽》金塊遭打爆還傷了魏少！約基奇大三元卻寫不名譽紀錄

魏斯布魯克。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽西部首輪G3，金塊以83：117被快艇打爆，系列賽1：2陷入落後。雪上加霜的是，老將魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天也突然傷退，原本可用之兵就非常吃緊的金塊替補，戰力可能又要打折。

魏斯布魯克今天上半場上陣9分鐘，出手5次都是快艇故意放投的大空檔出手，但只投進1球，其中還有1求底角一出手就「麵包」，進帳3分1籃板1助攻，而易籃後就未見他的身影。金塊隊也公布，魏斯布魯克遭遇左腳發炎傷勢。

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根據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）報導，魏斯布魯克似乎是在第二節上場時受傷。另外，《運動畫刊》快艇隨隊記者林恩（Joey Linn）透露，魏斯布魯克在賽前暖身時，就已經扭到腳踝，但還是嘗試著帶傷上陣。

金塊MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）今天又繳出23分13籃板13助攻的大三元，但完全於事無補，金塊慘遭快艇射爆。約基奇生涯季後賽累積7場大三元敗仗，也超越魔術強森（Magic Johnson）與魏斯布魯克的6場，位居史上第2，僅次詹姆斯（LeBron James）的10場。

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