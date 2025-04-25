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全中運》小港國中拳擊隊實力了得 奪3金2銀3銅

2025/04/25 14:14

小港國中拳擊隊在本屆全中運，共獲3金2銀3銅佳績。（小港國中提供）小港國中拳擊隊在本屆全中運，共獲3金2銀3銅佳績。（小港國中提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市小港國中拳擊隊今年全中運表現亮眼，國手孫閩訓、楊皓鈞與翁語瞳勇於突破重圍奪下3金，共計奪得3金2銀3銅，並於國中男子組團體總錦標奪得第2名佳績。

　小港國中拳擊隊去年11月拿到總統盃國中男子組總冠軍，今年全中運成為各縣市好手火力攻擊的目標。選手孫閩訓雖遇到降級超強選手，但靠著他技術優質與策略成功，突破重圍拿下60斤級冠軍；楊皓鈞則一路順風，比賽時沉靜應戰，面對攻擊選手勇於發動攻勢，在冠軍賽第1局就拿下80公斤級冠軍。

　比較可惜的是原本被看好奪牌國手杜徐正威，曾在總統盃拿到46公斤級的金牌，但冠軍戰當天因發燒身體不適，最後只拿到亞軍，終場獲國男團體總錦標第2名。

　女子組部分，當選國手的翁語瞳今年全中運表現也是相當優秀，拳擊攻勢淩厲，在57公斤級冠軍戰順利拿下冠軍，能文武的選手她，不僅拳擊實力堅強，且在校成績優異具5A以上的實力，今年全中運幾乎一局就結束比賽，她心中期待高中就讀雄女，並繼續當拳擊選手。

　小港國中拳擊隊在高雄市教育局與高雄市體育總會規劃下，設體育班與高雄南區拳擊基層訓練站，全力推動拳擊運動，並透過科學訓練、體能訓練師與專業教練指導，提升選手肌力核心肌群訓練。在學校全體親師生全力支持下，短短3年時間就穩站南部拳擊發展席位，在全國引起注目。

小港國中校長鄭元順（左）讚賞拳擊隊國手翁語瞳（右）能文能武，成績優異的她將以高雄女中為第一志願，並未來希望在拳擊舞台上持續為國爭光。（小港國中提供）小港國中校長鄭元順（左）讚賞拳擊隊國手翁語瞳（右）能文能武，成績優異的她將以高雄女中為第一志願，並未來希望在拳擊舞台上持續為國爭光。（小港國中提供）

翁語瞳（藍色衣服）在全中運的冠亞軍戰，重炮攻擊對手，目前在57公斤級、60與63公斤級國女無對手。（小港國中提供）翁語瞳（藍色衣服）在全中運的冠亞軍戰，重炮攻擊對手，目前在57公斤級、60與63公斤級國女無對手。（小港國中提供）

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