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全中運》新竹縣成績大躍進寫新頁 囊括14金9銀17銅 田徑最亮眼

2025/04/25 15:18

湖口高中體育選手在全中運表現亮眼，為新竹縣拿下多項獎牌。（記者廖雪茹攝）湖口高中體育選手在全中運表現亮眼，為新竹縣拿下多項獎牌。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全國中等學校運動會昨在台南市圓滿落幕，新竹縣代表隊以14金9銀17銅的傲人成績，為新竹縣寫下歷史新頁，摘金項目包含田徑、射箭、柔道、桌球及羽球，尤其田徑就拿下8面金牌；其中，刁筱唯於高女組5000公尺完成奪金3連霸，林沛萱在女子7項全能項目完成國、高中4連霸壯舉，陳祈韻則是創下新竹縣第一位榮獲國女組桌球單打賽的金牌選手。

縣府教育局表示，新竹縣代表隊在今年全中運，共派出優秀選手與隊職員543人，參加17項競賽項目，最後摘下14金9銀17銅的好成績。其中，湖口高中刁筱唯堅持不懈，於高女組5000公尺摘金，完成3連霸壯舉；在新增加的高女組田徑3000公尺項目，更成為全中運首位創新紀錄的選手。刁筱唯感謝一路支持她的學妹與防護員，展現運動員之間深厚的情誼與團隊精神。

東泰高中林沛萱於高女組田徑跳高及女子7項全能項目奪下雙金，其中在女子7項全能項目創下個人最佳總分5222分，完成國、高中四連霸壯舉；儘管未能突破大會紀錄，但她堅定目標，也更有信心，預計將代表台灣參加2025年亞洲田徑錦標賽，持續挑戰國際舞台。

尖石國中陳杰于在國男3000公尺項目奪金，賽後激動落淚，感謝教練與同學的支持。他用實力證明，只要堅持不懈、相信自己，就能在關鍵時刻爆發潛能。

東興國中杜承泓於國男組200公尺項目中強勢奪金，展現出絕佳的爆發力與速度；他在100公尺項目中也不遑多讓，奮力奔馳拿下銅牌，展現他在短距離賽事中的全面實力。

自強國中陳祈韻參加國女組桌球單打賽獲得金牌，這也是自1982年縣市分治後，新竹縣首位榮獲國女桌球單打的金牌選手。

博愛國中的曾紫涵勇奪國女羽球單打的金牌，她在3戰中全部都以2比0一面倒的戰績，摘下國女單打金牌，也是成軍7年的博愛國中羽球隊在全中運首面單打金牌。

教育局表示，榮獲14面金牌選手及項目如下：

湖口高中／國中組射箭複合弓混雙對抗賽｜許晉維、王晶金

湖口高中／國男組射箭複合弓個人對抗賽｜許晉維

尖石國中／國女組柔道第五級｜劉沛琪

東泰高中／高女組田徑跳高｜林沛萱

湖口高中／國女組田徑5000公尺競走｜吳宜溱

湖口高中／高女組田徑3000公尺｜刁筱唯

仰德高中／高男組柔道第四級｜徐子堯

湖口高中／高男組3000公尺障礙｜曾席恩

自強國中／國女組桌球單打｜陳祈韻

東泰高中／高女組七項全能｜林沛萱

湖口高中／高女組5000公尺｜刁筱唯

尖石國中／國男組3000公尺｜陳杰宇

東興國中／國男組200公尺｜杜承泓

博愛國中／國女組羽球單打｜曾紫涵

新竹縣湖口高中體育選手王晶金（左起五人）、許晉維、曾席恩、刁筱唯、吳宜溱，參加全中運榮獲金牌。（記者廖雪茹攝）新竹縣湖口高中體育選手王晶金（左起五人）、許晉維、曾席恩、刁筱唯、吳宜溱，參加全中運榮獲金牌。（記者廖雪茹攝）
東興國中杜承泓於國男組200公尺項目中強勢奪金。（擷取自新竹縣政府官網）東興國中杜承泓於國男組200公尺項目中強勢奪金。（擷取自新竹縣政府官網）
東泰高中林沛萱（右）於高女組田徑跳高及女子7項全能項目奪下雙金。（擷取自新竹縣政府官網）東泰高中林沛萱（右）於高女組田徑跳高及女子7項全能項目奪下雙金。（擷取自新竹縣政府官網）
自強國中國女組桌球單打摘金的陳祈韻（中）。（擷取自新竹縣政府官網）自強國中國女組桌球單打摘金的陳祈韻（中）。（擷取自新竹縣政府官網）
尖石國中陳杰于在全中運國男3000公尺項目奪金。（擷取自新竹縣政府官網）尖石國中陳杰于在全中運國男3000公尺項目奪金。（擷取自新竹縣政府官網）
湖口高中刁筱唯堅持不懈，於高女組5000公尺摘金，完成3連霸壯舉；在新增加的高女組田徑3000公尺項目，更成為全中運首位創新紀錄的選手。（擷取自新竹縣政府官網）湖口高中刁筱唯堅持不懈，於高女組5000公尺摘金，完成3連霸壯舉；在新增加的高女組田徑3000公尺項目，更成為全中運首位創新紀錄的選手。（擷取自新竹縣政府官網）

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