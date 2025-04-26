山本由伸對決史基斯、NBA季後賽G3湖人戰灰狼 今日賽事預告與轉播

山本由伸。（資料照、法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今天大聯盟有2場轉播，洋基將在主場迎戰藍鳥，條紋軍派出38歲老將卡拉斯科（Carlos Carrasco），他本季戰績2勝1敗、防禦率6.53。藍鳥先發則是明星右投貝里歐斯（Jose Berrios），本季戰績1勝1敗、防禦率5.02。

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另一場則是道奇將在主場碰上海盜，道奇派出日籍右投山本由伸先發，山本今年先發5場，戰績3勝1敗、防禦率0.93。海盜則推出火球男史基斯（Paul Skenes），這位上季國聯新人王今年5場先發，戰績2勝2敗、防禦率2.87。

NBA季後賽第一輪，今天有兩場轉播，塞爾提克將在客場碰上魔術，系列賽取得2勝0敗的綠衫軍，今天力拚搶下聽牌優勢。魔術則要力求把戰線延長；另一場是湖人作客灰狼，這個系列賽雙方各取1勝，哪一隊能搶下第2勝？敬請鎖定轉播。

中職今天有3場比賽，統一獅在台南球場面對台鋼雄鷹，獅隊派出洋投飛力獅，台鋼推出吉田一將先發；富邦悍將在新莊球場面對樂天桃猿，悍將派出張奕先發，桃猿派出洋投霸鉧德；味全龍在台北大巨蛋面對中信兄弟，味全派出「龍之子」徐若熙先發，對決兄弟洋投黃博多。敬請鎖定轉播。

TPBL方面，福爾摩沙夢想家對上台啤永豐雲豹，新北國王對上高雄全家海神。敬請鎖定轉播。

MLB

07：00 藍鳥 VS 洋基 愛爾達體育2台、華視、東森電影

10：00 海盜 VS 道奇 愛爾達體育2台

NBA 季後賽第一輪

07：00 塞爾提克 VS 魔術 G3 緯來體育

09：30 湖人 VS 灰狼 G3 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

13：00 千葉羅德 VS 日本火腿 DAZN 2

中職

16：00 台鋼雄鷹 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育1台

17：00 中信兄弟 VS 味全龍 緯來體育

17：00 樂天桃猿 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育3台

TPBL

14：30 夢想家 VS 雲豹 緯來體育、YouTube

17：00 新北國王 VS 高雄全家海神 YouTube

日本職籃B.LEAGUE

13：00 秋田北部喜悅 VS 千葉噴射機

轉播：MOMO TV

2025鑽石聯賽

19：00 中國廈門站 愛爾達體育4台

英超 第34輪

19：20 切爾西 VS 艾佛頓

21：50 紐卡索聯 VS 伊普斯維奇鎮

轉播：愛爾達體育1台

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