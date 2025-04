山本由伸對決史基斯、NBA季後賽G3湖人戰灰狼 今日賽事預告與轉播

山本由伸。(資料照、法新社)

早安,自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播!

今天大聯盟有2場轉播,洋基將在主場迎戰藍鳥,條紋軍派出38歲老將卡拉斯科(Carlos Carrasco),他本季戰績2勝1敗、防禦率6.53。藍鳥先發則是明星右投貝里歐斯(Jose Berrios),本季戰績1勝1敗、防禦率5.02。

另一場則是道奇將在主場碰上海盜,道奇派出日籍右投山本由伸先發,山本今年先發5場,戰績3勝1敗、防禦率0.93。海盜則推出火球男史基斯(Paul Skenes),這位上季國聯新人王今年5場先發,戰績2勝2敗、防禦率2.87。

NBA季後賽第一輪,今天有兩場轉播,塞爾提克將在客場碰上魔術,系列賽取得2勝0敗的綠衫軍,今天力拚搶下聽牌優勢。魔術則要力求把戰線延長;另一場是湖人作客灰狼,這個系列賽雙方各取1勝,哪一隊能搶下第2勝?敬請鎖定轉播。

中職今天有3場比賽,統一獅在台南球場面對台鋼雄鷹,獅隊派出洋投飛力獅,台鋼推出吉田一將先發;富邦悍將在新莊球場面對樂天桃猿,悍將派出張奕先發,桃猿派出洋投霸鉧德;味全龍在台北大巨蛋面對中信兄弟,味全派出「龍之子」徐若熙先發,對決兄弟洋投黃博多。敬請鎖定轉播。

TPBL方面,福爾摩沙夢想家對上台啤永豐雲豹,新北國王對上高雄全家海神。敬請鎖定轉播。

MLB

07:00 藍鳥 VS 洋基 愛爾達體育2台、華視、東森電影

10:00 海盜 VS 道奇 愛爾達體育2台

NBA 季後賽第一輪

07:00 塞爾提克 VS 魔術 G3 緯來體育

09:30 湖人 VS 灰狼 G3 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

13:00 千葉羅德 VS 日本火腿 DAZN 2

中職

16:00 台鋼雄鷹 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育1台

17:00 中信兄弟 VS 味全龍 緯來體育

17:00 樂天桃猿 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育3台

TPBL

14:30 夢想家 VS 雲豹 緯來體育、YouTube

17:00 新北國王 VS 高雄全家海神 YouTube

日本職籃B.LEAGUE

13:00 秋田北部喜悅 VS 千葉噴射機

轉播:MOMO TV

2025鑽石聯賽

19:00 中國廈門站 愛爾達體育4台

英超 第34輪

19:20 切爾西 VS 艾佛頓

21:50 紐卡索聯 VS 伊普斯維奇鎮

轉播:愛爾達體育1台

