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柔道亞錦賽》楊勇緯暌違9個月出賽 晉決賽力爭本季首金

2025/04/25 15:50

台灣選手楊勇緯。（資料照，記者陳志曲攝）台灣選手楊勇緯。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕暌違9個月再次出賽的「柔道男神」楊勇緯身手不見鏽跡，今天在泰國亞洲柔道錦標賽一路過關斬將，4強賽在黃金得分制擊敗哈薩克好手達夫拉托夫（Sherzod Davlatov），闖進男子60公斤級金牌戰，稍晚將力爭本季首面金牌。

楊勇緯在東京奧運摘下銀牌，但去年巴黎奧運止步8強，雖對失利心懷不甘，但他之後也毅然決定再戰明年名古屋亞運，如今已收拾好心情，將亞錦賽作為重新出發的首場國際賽。

名列頭號種子的楊勇緯首輪輪空，次輪對上北韓選手安信赫（音譯：AN SIN HYOK），他靠著小內割有效得分，並一路守住領先到比賽終了，晉級8強。

面對19歲的巴林小將波特拉斯基（RUSLAN POLTORATSKII），楊勇緯與他一路纏鬥至黃金得分制，最後在比賽進行超過5分鐘後，楊勇緯在對手吞下3次指導下勝出，順利挺進4強賽。

楊勇緯接著對上今年2月才在華沙歐洲公開賽奪冠的哈薩克好手達夫拉托夫（Sherzod Davlatov），這場同樣是在正規4分鐘的賽事難分軒輊，但楊勇緯最後進入黃金得分制後進行約3分半鐘時，靠著三角固讓對手繳械，也成功拿下金牌戰門票，將力爭本季首金。

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