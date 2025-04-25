全中運》六龜高中締造佳績 柔道、自由車摘2金3銀

六龜高中柔道隊在全中運，獲得2金2銀的佳績。（六龜高中提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕六龜高中在本屆全國中等學校運動傳佳績，柔道項目分別在女子第3級和第6級奪得金牌，另也拿下女子組第3級和男子組第1級銀牌，以及自由車的登山車越野賽銀牌，雖是偏鄉學校，卻仍締造2金3銀佳績。

校長楊茂青說，六龜高中與桃源國中、六龜國小建立校園3級良好的策略聯盟，培育優秀的運動人才，讓更多偏鄉學生找到到自己運動舞台，本屆獲獎的六龜高中的選手皆來自桃源國中與六龜國小，在3校校長和教練的共同支援下，得以在競賽舞台上發光發熱。

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六龜高中柔道隊在教練陳彥綸與學生共同努力下，長年苦練，實力深厚，此次隊員們沉著應戰，發揮高水準競技能力，張維婷榮獲高中女子組第3級金牌、黃聖涵高女組第6級金牌、高儀歆高中女子組第3級銀牌、林國祥高男組第1級銀牌、王巧樂高女組第4級第5名。

自由車項目，在教練陳如妙辛勞指導，克服氣候對選手的嚴峻挑戰，帶著選手征戰各式比賽，屢屢獲得佳績，本年度全中運，朱恩慈同學展現高水準的表現，在自由車賽登山車越野賽獲得高女組銀牌。

六龜高中朱恩慈（左）獲全中運自由車登山車越野賽女子銀牌，是六龜高中在全中運自由車賽的第1面獎牌。（六龜高中提供）

六龜高中柔道隊在全中運，獲得2金2銀的佳績。（六龜高中提供）

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