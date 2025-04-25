中職》挖到寶？富邦日本投手6局好投飆7K 寫來台首次優質先發

二宮衣沙貴。（取自富邦悍將網站）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將以育成合約網羅的日籍投手二宮衣沙貴今在二軍登板，先發6局失1分，飆出7次三振，投出來台首次優質先發。

26歲的二宮衣沙貴去年曾效力日職二軍靜岡kufu HAYATE，今年年初代表日本微風隊參加加勒比海大賽，之後來台發展，到富邦測試後受到留用。今日之前，二宮衣沙貴已出賽3場，投了9.1局，成績0勝1敗、防禦率4.82。

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今天面對統一獅二軍，二宮衣沙貴雖然被首名打者全紹凱敲安，不過首局送出2次三振沒有失分，次局連飆2K後遇亂流，連丟2保送並被張偉聖敲安，失掉1分，第3局讓獅隊三上三下。

第4局因隊友守備失誤遭遇滿壘危機，不過二宮衣沙貴成功製造雙殺，安全下莊，5上投出三上三下，6上續投單局送出2K，化解得點圈危機，結束今天先發任務。

二宮衣沙貴繳出來台首次優質先發，原本也有機會奪首勝，但牛棚放火搞砸勝投。雙方打到延長賽，最終富邦二軍靠著高捷在10下敲出再見安打，以7：6險勝。

二宮衣沙貴今日先發6局用了98球，被打4支安打，失1分責失，投出7次三振，另有4保送，賽後防禦率下修至3.52。

富邦另一位育成日籍投手根岸涼此戰後援2局，被敲3安包含1轟，出現1保送、1次觸身球，失掉4分，送出2K，拿下勝投。

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