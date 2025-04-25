全中運》竹市奪14金6銀12銅佳績 成德高中選手奪10面金牌

全中運落幕，新竹市奪14金6銀12銅佳績，其中成德高中選手就奪得10面金牌，其中拳擊項目更拿到5金的優異成績。（新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕114年全中運落幕，新竹市代表隊共奪14金6銀12銅佳績，其中成德高中在田徑、游泳及拳擊項目大放異彩，單校就奪得10面金牌，堪稱新竹市最強勁的學校代表，更是新竹城市之光。

成德高中拳擊教練李佳芬表示，拳擊隊去年經歷一段小低潮，僅拿下2金1銀，為突破困境，今年與教練柯文明調整訓練模式，著重選手心理素質的強化，終於有亮眼成績。另成德高中選手施昱慈也勇奪高中女子組10000米競走冠軍，更完成成德高中該項目三連霸壯舉，展現穩定且強大的競走實力。

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培英國中滑輪溜冰小將鄭晴媗也追隨姊姊腳步，兩人一起練習，因本身協調性好，在家人的支持與鼓勵下開始參賽，這次以國一選手黑馬之姿參加國中女子1萬米計分淘汰賽及1000米爭先賽，在強敵環伺下擊敗高年級學姐，勇奪2枚金牌。

教育處表示，竹市今年的14面金牌，分別是拳擊6金、田徑3金、游泳2金、滑輪溜冰2金及擊劍1金。其中成德高中表現最亮眼，拿到拳擊5金、田徑3金、游泳2金。14面金牌項目及選手名單為建華國中：梁崇義—國男擊劍個人軍刀。成德高中陳諭潔—高女游泳50公尺蛙式，成德高中魏子甯—高女游泳200公尺自由式，成德高中江柏翰—高男田徑鉛球，成德高中林誌成—高男田徑十項全能，培英國中鄭晴媗—國女滑輪溜冰1萬公尺計分淘汰賽及國女滑輪溜冰1000公尺爭先賽，成德高中施昱慈—高女田徑1萬公尺競走，三民國中林渝甄國女拳擊第八量級，成德高中呂玟靜—高女拳擊第八量級，成德高中彭家豐—高男拳擊第三量級，成德高中孫孝棋—高男拳擊第五量級，成德高中郭崙鈞—高男拳第十一量級，成德高中陳恩伯—高男拳擊第十二量級。

全中運落幕，新竹市奪14金6銀12銅佳績，其中成德高中選手就奪得10面金牌，其中陳諭潔拿到高女游泳50公尺蛙式金牌。（新竹市府提供）

新竹市成德高中江柏翰在全中運高男田徑鉛球拿到金牌。（新竹市府提供）

新竹市成德高中選手施昱慈在全中運高女田徑10000公尺競走拿到金牌。（新竹市府提供）

新竹市成德高中選手魏子甯在全中運高女游泳200公尺自由式到金牌。（新竹市府提供）

新竹市成德高中選手林誌成在全中運高男田徑十項全能拿到金牌。（新竹市府提供）

:新竹市建華國中選手梁崇義在全中運國男擊劍個人軍刀拿到金牌。（新竹市府提供）

新竹市培英國中國一選手鄭晴媗在全中運的國女滑輪溜冰項目拿到雙金。（家長提供）

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