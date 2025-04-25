NBA季後賽》讓莫蘭特「坐飛機」受傷 多特：我不是故意要撞他...

灰熊一哥莫蘭特重摔倒地受傷。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪第三戰，灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）在第二節被雷霆防守悍將多特（ Luguentz Dort）撞倒，直接「坐飛機」正面重摔在地，最後因髖部傷勢沒有再回到球場。灰熊全場一度領先29分，最後以108比114敗給雷霆，系列賽陷入0比3的絕境。多特賽後受訪表示，希望莫蘭特能平安無事，也說自己不是有意。

灰熊在第二節剩下3分14秒時發動快攻，莫蘭特接獲灰熊後衛小皮朋（Scotty Pippen Jr.）的傳球時，他跳起來準備灌籃時，被多特撞倒、直接「坐飛機」正面重摔倒地，這次犯規最後並未升級，莫蘭特投完兩罰才退場，但這兩罰都沒進。

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灰熊代理教頭伊薩洛（Tuomas Iisalo）表示，不確定莫蘭特下一場是否能出來，他明天會接受進一步的評估，目前不清楚是哪一側的髖部受傷、或是傷勢的具體狀況。

灰熊一哥莫蘭特重摔倒地受傷。（路透）

多特賽後表示，「我當然希望他（莫蘭特）沒事，我在回防，為了球隊打出拚勁的PLAY，當時我跑得很快，突然急停，沒想到他在我後面，而且我剛好滑倒，我試著去搶球，但我們就這樣撞在一起，他倒地了，但我希望他沒事，我不是有意要撞他。」

多特這次的防守動作遭到許多外國球迷抨擊，他也對此回應，「他們愛怎麼說就怎麼說，但重要的是，他最後還是站起來把罰球投完，我有跟他擊掌，當然也向他道歉。當一名像他這樣的好球員倒下，這絕對不是好事。但人們想說什麼就說吧。」

雷霆後衛多特。（法新社）

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