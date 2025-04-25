棒球》古林的日職初登板不順利 餅總觀察到一個「新」現象

日本火腿先發投手古林睿煬。（北海道新聞提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕古林睿煬前天在日本火腿進行日職初登板，以5.2局失7分（5分責失）吞下旅日首敗，被他視為「第二個爸爸」的統一獅總教練林岳平今天賽前受訪時，則點出自己觀察到的一個「新」現象，「他在日職第一場，就跟在台灣一樣，在新的賽事都沒有很順利的結果。」

「餅總」林岳平所謂的「新的賽事」，指的是古林在中職生涯時，不管是2019年9月27日的生涯初登板就吞敗，或是在接受球團開幕戰先發、季後賽先發等「新任務」時，都沒有很順利的結果，「在我們帶領的這段期間裡面，他所有面對的新景象、新賽事，或是新的出賽點，都是不順利的結果。」

請繼續往下閱讀...

在餅總眼中，古林在日職初登板的心情是亢奮大過於緊張，「在經歷這樣的經驗後，他如何重新去調適他的賽事，比較不是技術性的問題」。餅總認為，古林在日職欠缺的是經驗，「還是要有所歷練，在第一場的歷練後，應該會加速他進入比賽的強度。」

承接古林19號的獅隊投手林原裕，今在二軍先發的首局1出局後，就連續被敲5支安打，餅總直言：「很好啊，真的很好。他必須要透過比賽才能獲取經驗。」他認為，林原裕就是要有辦法接受被打，或是不如預期的狀況，能夠快速再爬起來，才能有所成長，「就像古林現在一樣，要趕快再爬起來」。

統一獅總教練林岳平。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法