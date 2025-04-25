晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

棒球》古林的日職初登板不順利 餅總觀察到一個「新」現象

2025/04/25 18:08

日本火腿先發投手古林睿煬。（北海道新聞提供）日本火腿先發投手古林睿煬。（北海道新聞提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕古林睿煬前天在日本火腿進行日職初登板，以5.2局失7分（5分責失）吞下旅日首敗，被他視為「第二個爸爸」的統一獅總教練林岳平今天賽前受訪時，則點出自己觀察到的一個「新」現象，「他在日職第一場，就跟在台灣一樣，在新的賽事都沒有很順利的結果。」

「餅總」林岳平所謂的「新的賽事」，指的是古林在中職生涯時，不管是2019年9月27日的生涯初登板就吞敗，或是在接受球團開幕戰先發、季後賽先發等「新任務」時，都沒有很順利的結果，「在我們帶領的這段期間裡面，他所有面對的新景象、新賽事，或是新的出賽點，都是不順利的結果。」

在餅總眼中，古林在日職初登板的心情是亢奮大過於緊張，「在經歷這樣的經驗後，他如何重新去調適他的賽事，比較不是技術性的問題」。餅總認為，古林在日職欠缺的是經驗，「還是要有所歷練，在第一場的歷練後，應該會加速他進入比賽的強度。」

承接古林19號的獅隊投手林原裕，今在二軍先發的首局1出局後，就連續被敲5支安打，餅總直言：「很好啊，真的很好。他必須要透過比賽才能獲取經驗。」他認為，林原裕就是要有辦法接受被打，或是不如預期的狀況，能夠快速再爬起來，才能有所成長，「就像古林現在一樣，要趕快再爬起來」。

統一獅總教練林岳平。（記者李惠洲攝）統一獅總教練林岳平。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中